Wieder Fridays for Future Proteste in Rheinland-Pfalz

Die Anliegen der Klimaschützer von Fridays for Future sind pandemiebedingt etwas in den Hintergrund geraten. Die Aktivisten rufen für diesen Freitag aber wieder zum globalen Klimastreik auf - auch in Rheinland-Pfalz.

Anfang der Woche postete die deutsche Klima-Aktivistin Luisa Neubauer, dass die Klimaaktivisten zurück sind - und die Parteien sich im Superwahljahr warm anziehen können. Auch in Rheinland-Pfalz wollen sie am Freitag auf die Straße gehen, um mehr Tempo im Kampf gegen den Klimawandel zu fordern. Auf Brücken und Straßen wollen sie Plakate hochhalten. Für einen schnelleren Kohleausstieg, für mehr Strom aus Wind und Sonne, für ein ambitionierteres Klimagesetz und gegen die fortschreitende Erderwärmung. Protest in Mainz an der Theodor-Heuss-Brücke In Mainz hat Fridays for Future beispielsweise zu einer Fahrrad-Demonstration aufgerufen und möchte mehrere hundert Menschen mobilisieren. Die Demonstrierenden treffen sich mit ihren Fahrrädern an der Theodor-Heuss-Brücke, um unter dem Motto ”No more empty promises” (keine leeren Versprechungen mehr) zu streiken. "Die Erderhitzung ist weiterhin nahezu unaufhaltbar, was mich sehr besorgt", sagt Nando Spicker, Student aus Mainz. "Was wir jetzt brauchen sind radikale Maßnahmen Richtung Klimaneutralität, die über ein paar Tempo-30er-Zonen hinausgehen." Landesweit Aktionen für Klimaschutz geplant Weitere ähnliche Aktionen sind unter anderem in Koblenz, Trier, Kaiserslautern, Grünstadt, Ludwigshafen und Landau geplant, die Stadt, die erst kürzlich beim bundesweiten Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) einen ersten Platz belegt hat, und zwar in der Kategorie "Aufholer". Auch auf dem Domfreihof in Trier wollen Aktivisten demonstrieren. Am Nachmittag soll es ab 14 Uhr in Speyer (Rhein-Pfalz-Kreis) eine Kundgebung zum Klimastreik auf dem Domplatz geben. Auch in Neustadt sind Aktionen geplant. In Koblenz veranstalten mehrere Initiativen eine Demo auf der Balduinbrücke, sie fordern eine Verkehrswende und mehr Sicherheit für Radfahrer in der Stadt. Die Aktionen sind Teil des mittlerweile siebten globalen Klimastreiks, zu dem die Aktivisten aufrufen - der letzte war am 25. September 2020. Kontaktloser Protest geplant Die Pandemie verordnete dem Massenprotest, der im Jahr 2019 so richtig Fahrt aufgenommen hatte, eine Zwangspause. Und doch wollen sie nun wieder richtig loslegen. Trotz steigender Infektionszahlen. Mit Fahrrädern und kontaktloser Kunst. Mit Maske und Abstand.

