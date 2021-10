Fridays for Future demonstriert auch in Rheinland-Pfalz

Einen Tag nach dem Beginn der Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP will die Bewegung Fridays for Future ihre Klimaschutz-Forderungen untermauern. In Berlin werden Aktivisten aus ganz Deutschland erwartet. Doch auch in Rheinland-Pfalz wird demonstriert.

Die Fridays-for-Future-Bewegung protestiert heute in Kaiserslautern für mehr Klimaschutz. Die Demonstration soll um 13.30 Uhr am Hauptbahnhof starten. Über die Richard-Wagner-Straße führt der Zug vorbei an der Mall, über die Fackel- und Schneiderstraße, bis die Demonstration am Schillerplatz voraussichtlich um 15 Uhr endet. Die Polizei erwartet keine großen Auswirkungen auf den Verkehr, wie sie auf SWR-Anfrage mitteilte. Für wenige Minuten werde eine Kreuzung auf der Richard-Wagner-Straße gesperrt.

Etwa zeitgleich mit den Demonstranten in Kaiserslautern versammeln sich in Berlin voraussichtlich tausende Fridays-for-Future-Anhänger, um für eine Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5-Grad Celsius zu protestieren. Anlässlich der Koalitionsverhandlungen fordert die Protest-Bewegung, dass die Parteien dieses Ziel in einen Koalitionsvertrag aufnehmen.

Aktivisten erhöhen Druck vor Weltklimakonferenz in Glasgow

Unter dem Motto "Ihr lasst uns keine Wahl" wollen die Demonstranten am Brandenburger Tor starten und dann durch das Regierungsviertel ziehen. Nach Polizeiangaben sind 10.000 Teilnehmer angemeldet. Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg will in ihrer Heimatstadt Stockholm mit Menschen aus aller Welt für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen.

Ende Oktober beginnt im schottischen Glasgow die Weltklimakonferenz, die als besonders bedeutend für den Kampf gegen die Erderwärmung gilt. Die Umweltschützer von Fridays for Future fordern unter anderem einen verbindlichen Kohleausstieg bis 2030 und einen Einbaustopp für fossile Verbrennermotoren ab 2025.