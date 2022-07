Demonstrationen für Klima und gegen Krieg

per Mail teilen

Mehrere tausend Menschen sind in Rheinland-Pfalz für den Klimaschutz auf die Straße gegangen. Der Krieg in der Ukraine werde als Vorwand verwendet, notwendige Maßnahmen gegen die Klimakrise zurückzufahren, kritisierte die Bewegung "Fridays for Future". Die Demonstranten verbanden ihre Appelle für eine schnelle Energiewende mit Forderungen nach einem kompletten Russland-Boykott.