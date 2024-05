7:11 Uhr NS-Sybole an Parteien-Büros gesprüht Die Büros der Grünen und der SPD in Ludwigshafen sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von Unbekannten mit einem Hakenkreuz besprüht worden. Wie die Grünen mitteilten, haben sie Anzeige erstattet. Nicht nur die Büros waren betroffen. Auch ein großes Wahlplakat der Grünen zwischen den Ludwigshafener Stadtteilen Mundenheim und Rheingönheim wurde mit einem NS-Symbol beschmiert. Die Schmierereien mit Nazi-Symbolik seien der Tiefpunkt einer Serie von Sachbeschädigungen im aktuellen Wahlkampf, so Matthias Jurczak, Vorstandssprecher der Ludwigshafener Grünen.

7:00 Uhr Heute ist Weltnichtrauchertag - qualmt hier noch jemand? Heute ist Weltnichtrauchertag. Der "World No Tobacco Day" geht auf eine Initiative der Weltgesundheitsorganisation WHO aus dem Jahre 1987 zurück. Der Tabakkonsum gehört global betrachtet zu den größten vermeidbaren Gesundheitsrisiken der Menschheit. So sterben, trotz der bekannten Gefahren laut WHO weltweit jedes Jahr etwa sechs Millionen Menschen an den Folgen des Rauchens. Und ja, ich weiß das alles, kann aber doch nicht ganz von den Glimmstängeln lassen. Wie ist das mit euch? Raucht ihr noch oder habt ihr es euch abgewöhnt? Ich rauche nach wie vor! Aus Überzeugung! Ich habe es mir abgewöhnt, zu ungesund! Ich bin höchstens "Gelegenheitsraucher". Nein, ich hab noch nie eine Kippe in der Hand gehabt. Abschicken Sendung am Fr. , 31.5.2024 9:00 Uhr, Der Vormittag, SWR1 Rheinland-Pfalz

6:24 Uhr Feuerwehr Hermeskeil rettet verunglücktes Pferd Das möchte man als Reiterin eigentlich nicht erleben: Wenn das eigene Pferd durch eine Holzbrücke bricht. Die Frau hatte es gestern zu Fuß über einen Bach bei Grimburg (Kreis Trier Saarburg) führen wollen. Dabei brach das Tier mit den Hinterläufen ein. Da es nicht mehr selbst aufstehen konnte, wurde die Feuerwehr alarmiert. Die konnte das Pferd schließlich aus seiner misslichen Lage befreien. Hermeskeil Auf Brücke eingebrochen Feuerwehr Hermeskeil rettet verunglücktes Pferd Ein Pferd ist auf einer kleinen Holzbrücke im Kreis Trier-Saarburg eingebrochen. Da das Tier nicht selbst aufstehen konnte, wurde die Feuerwehr aus Hermeskeil gerufen. Sendung am Do. , 30.5.2024 19:45 Uhr, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, SWR RP

6:19 Uhr Keine Störung mehr bei 1&1 - Entschädigung für Kunden Endlich! Kundinnen und Kunden des Mobilfunkanbieters 1&1 aus Montabaur können aufatmen: Das Mobilfunknetz gehe wieder, teilte der Anbieter am Donnerstag mit. Seit Montag hatten die 1&1-Kunden über Probleme mit dem mobilen Internet und bei Telefonaten berichtet. Und es kommt noch besser: Die Firma kündigte Entschädigung für den Ausfall an. Montabaur Wieder Telefon und Netz Keine Störung mehr bei 1&1 - Entschädigung angekündigt Die Störungen im Mobilfunknetz von 1&1 aus Montabaur sind laut Anbieter behoben. 20:00 Uhr Der Abend SWR1 Rheinland-Pfalz

6:19 Uhr Ex-Präsident Donalt Trump schuldig gesprochen Wir schauen zu Beginn dieses Tickers mal kurz in die USA. Dort ist in der Nacht ein historisches Urteil gefallen. Vor einem New Yorker Gericht haben im Prozess um Schweigegeld-Zahlungen die Geschworenen den ehemaligen US-Präsidenten Trump in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Das Strafmaß soll Anfang Juli verkündet werden. Trump ist damit der erste ehemalige Präsident, der wegen eines Verbrechens schuldig gesprochen wurde. Sein Anwalt hat angekündigt, in Berufung zu gehen. Entscheidung der Jury Jury spricht Ex-US-Präsident Trump im Schweigegeld-Prozess schuldig Im Prozess um die Verschleierung von Schweigegeld-Zahlungen an eine Pornodarstellerin haben die Geschworenen Ex-US-Präsident Trump in allen 34 Anklagepunkten schuldig gesprochen. … Zwar war die Zahlung von Schweigegeld an eine Pornodarstellerin selbst nicht illegal. Trump soll aber laut Gericht Unterlagen manipuliert haben, um den wahren Grund zu verschleiern. Das gilt laut Urteil als illegale Wahlkampffinanzierung. Sendung am Fr. , 31.5.2024 6:00 Uhr, SWR Aktuell am Morgen, SWR Aktuell

6:04 Uhr So wird das Wetter am langen Wochenende Es ist nass in Rheinland-Pfalz und so geht es auch weiter. Bis Samstag gibt es immer wieder Schauer und Gewitter, aber nicht in solchen Mengen, wie sie in Baden-Württemberg und Bayern zu erwarten sind, sagt Wetterexpertin Claudia Kleinert in ihrer Vorhersage am Donnerstagabend. Am Sonntag ist es dann nur noch im Süden nass. Besserung gibt's allerdings erst in der neuen Woche. Video herunterladen (26 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig im Land Im Ahrtal wird die Großübung von Arbeiter-Samariter-Bund, Johanniter-Unfall-Hilfe, CADUS und humedica fortgesetzt. Das Szenario für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der international tätigen Hilfsorganisationen: Eine Serie heftiger Erdbeben erschüttert den fiktiven Staat "Rheinpfals". Die Erdstöße führen zu schweren Zerstörungen. Viele Menschen sterben oder sind verletzt. Die Übung des Ernstfalls endet am Sonntag. Die Klimaschutz-Bewegung "Fridays for Future" ruft heute wieder bundesweit zu Demonstrationen auf. In Rheinland-Pfalz sind Demos und Kundgebungen in Landau (15 Uhr), Mainz (16 Uhr) und Kaiserslautern (16:30 Uhr) geplant. Gut eine Woche vor der Europawahl soll durch die Proteste das Thema Klimaschutz nochmal in den Vordergrund des Wahlkampfes gerückt werden. "Fridays for Future" erhofft sich eigenen Angaben zufolge dadurch auch eine höhere Wahlbeteiligung junger Menschen. Kanutin Ricarda Funk aus Bad Neuenahr-Ahrweiler geht heute beim Weltcup in Augsburg an den Start. Auf ihrer Trainingsstrecke zählt die Olympiasiegerin von Tokio, die für den KSV Bad Kreuznach startet, als Mitfavoritin im Einer-Kajak Kanuslalom. Seit Ende April ist Ricarda Funk bereits für die Olympischen Sommerspiele in Paris qualifiziert.