2024: Auf das können wir uns in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg freuen

SWR-Podcastfestival, Fussball-EM, Rock am Ring oder 366 statt 365 Tage. Das Jahr 2024 wird ein Jahr voller Highlights. Auf DAS können wir uns im Südwesten freuen.

Schlechte Nachrichten gibt es täglich genug. Umso wichtiger ist es deshalb, sich immer wieder auf etwas freuen zu können. Hier sind ein paar Gute-Laune-Tipps für den Südwesten für 2024.

Der Überblick ist eine Auswahl, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Er wird fortlaufend ergänzt!

+1 = 366 Tage 📅

Das Wichtigste zuerst: Das Jahr 2024 ist ein Schaltjahr und schenkt uns damit einen Tag, den 29. Februar, für mehr tolle Sachen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.

Handball-EM 🏆

"Wenn nicht jetzt, wann dann?" hieß es bei der aus deutscher Sicht erfolgreichen Handball-WM 2005 im eigenen Land. Vom 11. bis zum 16. Januar sind die besten Handball-Nationen Europas jetzt wieder in Deutschland zu Gast, mit dem Spielort Mannheim, Heimat der Rhein-Neckar Löwen. Insgesamt zwölf Vorrundenspiele der Gruppen B und E werden hier ausgetragen. In Mannheim spielen dann unter anderemder amtierende Europameister Schweden und Vize-Europameister Spanien.

SWR-Podcastfestival 🎤

Vom 1. bis 4. Februar trifft sich die deutsche Podcast-High-Society in Mannheim, um die Menschen im Südwesten live zu unterhalten.

Fastnacht/Karneval/Fasnacht/Fasnet/Fasching 🎉

Bis Aschermittwoch am 14. Februar wird in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg wieder ausgiebig gefeiert. Ob Fastnacht, Karneval, Fasnacht, Fasnet oder Fasching: Die närrischen Tage zählen im Südwesten zu den Highlights in 2024. Und der SWR ist wie immer mittendrin.

Rheinland-Pfalz-Ausstellung 🚧 🏡 🧳

Seit Jahrzehnten ist die Verbrauchermesse beliebter Anlaufpunkt für viele Menschen im Land. Vom 7. bis 10. März gibt es im Messepark Mainz-Hechtsheim Infos zu den Bereichen Mobilität, E-Mobilität, Caravans, Touristik, Grill, Garten, Wein und Genuss sowie Bauen, Wohnen, Renovieren und Energiesparen.

Landesgartenschau Wangen 🌻

164 Tage sich am Duft tausender Blüten erfreuen? Dann ist die Landesgartenschau in Wangen im Allgäu einen Eintrag in den Kalender wert. Vom 26. April bis zum 6. Oktober erwarten die Besucherinnen und Besucher auf dem Gartenschaugelände rund 2.000 Veranstaltungen aus den Bereichen Garten, Natur, Kunst und Kultur. Der Eintritt ist frei.

Heimattage Baden-Württemberg ♥

1978 war Auftakt für die jährlich stattfindenden Heimattage Baden-Württemberg. Und so feiert das Landesfest in 2024 seine 47. Ausgabe. Gastgeber sind die drei Härtsfeldkommunen Dischingen, Neresheim und Nattheim. Auftakt ist am 3. Mai.

Rheinland-Pfalz feiert sein nächstes Landesfest erst wieder 2025. Dann in Landau.

SWR Sommerfestival 🎞

Der Südwestrundfunk lädt auch 2024 wieder zu seinem Sommerfestival nach Stuttgart ein. Vom 17. bis 20. Mai wird der Schlossplatz zum Platz der guten Laune. Vom kostenlosen Tagesprogramm über Live-Konzerte bis zum gemeinsamen Tatort-schauen ist alles dabei.

Rock am Ring 🎸

Green Day, die ärzte, Kraftklub und viele mehr: Mit dem Line-Up von Rock am Ring 2024 steigt bestimmt schon jetzt bei vielen die Vorfreude auf den 7. bis 9. Juni und das Kultfestival am Nürburgring in der Eifel.

Fussball-Europameisterschaft ⚽

Die Fans im Südwesten und vor allem Stuttgart freuen sich auf die Fußball-EM in Deutschland (14.6. bis 14.7.). Insgesamt fünf Spiele, darunter die Partie Deutschland gegen Ungarn am 19. Juni und ein Viertelfinale, werden in der "Stuttgart Arena“ ausgetragen.

Rhein in Flammen 🧨

Das Mittelrheintal erleuchtet auch 2024 wieder bei Rhein in Flammen. Die Feuerwerke an den Ufern des Rheins in Rheinland-Pfalz starten mit der Veranstaltung am 6. Juli zwischen Trechtingshausen und Bingen/Rüdesheim, gefolgt vom 10. August zwischen Spay/Braubach und Koblenz, dem 14. September in Oberwesel und dem 21. September in St.Goar.

Nibelungenfestspiele 🎭

"Der Diplomat". So ist der Titel der Inszenierung 2024 vor dem Wormser Dom. Uraufführung wird am 12. Juli sein.

Wurstmarkt 🍷

Er gilt als das größte Weinfest der Welt und startet am 6. September in die nächste Runde: Der Bad Dürkheimer Wurstmarkt. Neun Tage lang (6. bis 10. und 13. bis 16. September) darf gefeiert werden.