Freizeitparks, Seilbahnen, Riesenräder - dank sinkender Inzidenzwerte sind viele Aktivitäten in Rheinland-Pfalz wieder möglich. Lohnenswerte Ziele gibt es im ganzen Land.

Die Corona-Zahlen sinken, das Wetter sieht zunehmend nach Sommer aus und die Lust, wieder etwas zu unternehmen, ist groß. Nach dem monatelangen Lockdown haben viele Attraktionen in Rheinland-Pfalz endlich wieder geöffnet. Hier gibt es einen Überblick über schöne Ausflugsziele - natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit!

Kaltwassergeysir in Andernach

Alle zwei Stunden schießt die Wasserfontäne des Kaltwassergeysirs in Andernach 60 Meter in die Luft. Das Naturphänomen darf seit Mittwoch wieder bestaunt werden. Statt der üblichen 350 Gäste dürfen aber nur 80 auf das Schiff in Richtung Namedyer Werth. Tickets sollten frühzeitig gebucht werden, denn zum Start der Saison sind bereits keine Eintrittskarten mehr vorhanden. Besucher müssen nachweisen, dass sie negativ getestet, genesen oder geimpft sind, außerdem gilt die Maskenpflicht.

Riesenrad Bellevue in Trier

Von Donnerstag an wird sich nach Angaben der Betreiber erstmals das Riesenrad am Zurlaubener Ufer drehen. Vor Ort werden die Kontaktdaten erfasst, außerdem muss eine Maske getragen werden.

Holiday Park in Haßloch

Nach sieben Monaten Corona-Lockdown öffnet am Samstag der Holiday Park wieder für Besucher. Allerdings öffnet nur der Außenbereich, der Indoor-Bereich bleibt geschlossen, außerdem dürfen keine Shows stattfinden. Wer in den Park möchte, muss vorab online Tickets reservieren. Ein negativer Corona-Test muss nicht vorgelegt werden. Auf dem Parkgelände gilt für alle Besucher ab sechs Jahren Maskenpflicht.

Seilbahn Koblenz

Schon seit Mai kann man in Koblenz wieder in der Seilbahn über den Rhein schweben. Der Geschäftsführer der Seilbahn, Eugen Nigsch, freut sich über viele Gäste. Die Zahl der Besucher in den vergangenen zehn Betriebstagen sei mit den Zahlen des Vorjahres vergleichbar - und das, obwohl wegen der Corona-Schutzmaßnahmen weniger Personen pro Kabine mitfahren dürften. In der Seilbahn gilt die Maskenpflicht, ein negativer Corona-Test muss nicht vorgelegt werden.

Seit der Bundesgartenschau 2011 verbindet die Seilbahn in Koblenz die Stadt mit der Festung Ehrenbreitstein. Inzwischen ist die Seilbahn für viele nicht mehr wegzudenken. Seit dem 22. Mai fahren die Gondeln zwischen 10 und 19 Uhr wieder im Minutentakt. Imago IMAGO / Westend61

Für Wanderer im Pfälzerwald gibt es endlich wieder Einkehr-Möglichkeiten: Die beliebten Pfälzerwald-Hütten dürfen wieder öffnen, der Thekenverkauf ist freigegeben. Noch müssen in vielen Hütten erst die Vorbereitungen getroffen werden. Der Hauptgeschäftsführer der Pfälzerwald-Vereins, Bernd Wallner, geht jedoch davon aus, dass sich der Betrieb in spätestens ein bis zwei Wochen normalisieren wird.

Pfälzerwald-Wanderhütte Lambertskreuz SWR Christoph Heck

Staatstheater Mainz

Es muss nicht immer draußen sein - in Mainz nimmt am Donnerstag das Staatstheater wieder seinen Betrieb auf. Im Rahmen eines Modellprojekts sind im Innenbereich mehr als 100 Zuschauer erlaubt. Als erstes stehen zwei Kinderstücke auf dem Programm: "Die Bremer Stadtmusikanten" und "Timm Thaler". Vom Theater heißt es, man habe dies bewusst so entschieden, da viele Kinder unter den Folgen der Pandemie litten. Besucher müssen nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind, direkt neben dem Staatstheater ist eine Teststelle. Theaterkarten müssen telefonisch, per Mail oder persönlich an der Theaterkasse reserviert werden.

Geierlay-Brücke bleibt weiter zu

Zu den Ausflugszielen, die weiterhin geschlossen bleiben, gehört die beliebte Hängeseilbrücke Geierlay im Hunsrück. Die Ortsgemeinde Mörsdorf erklärte, man habe nicht die Möglichkeit, die erforderlichen Hygieneregeln umzusetzen.