Auch in diesem Jahr gibt es für Jung und Alt wieder zahlreiche Attraktionen in Rheinland-Pfalz. Eine bunte Auswahl finden Sie hier.

In Rheinland-Pfalz stehen die Pfingstferien vor der Tür angefangen. Wer die großen Staus im Fernreiseverkehr vermeiden will, der sollte die freie Zeit in der Nähe verbringen. Von Nord nach Süd bietet das Land völlig unterschiedliche Landschaften und viele weitere Highlights. Da gibt es sicher für jeden und jede attraktive Ziele über die Osterfeiertage und die Ferien.

Region Koblenz

Erlebniswelten im Grubenfeld in Mayen

Die Erlebniswelten Grubenfeld liegen am Rande einer uralten Bergbaulandschaft: dem Mayener Grubenfeld. Vor mehr als 7.000 Jahren begannen die Menschen in der Osteifel, einen Schatz aus den Lavaströmen der Vulkane zu bergen: wertvolle Steine, die fortan Geschichte machen sollten. Die "Schatzsucher" ließen eine bizarre und abenteuerliche Bergbaulandschaft zurück - das Mayener Grubenfeld.

Die älteste Gewinnungsstätte von Basaltlava in Mitteleuropa ist das Mayener Grubenfeld in der Osteifel. dpa Bildfunk picture-alliance / DUMONT Bildarchiv | Peter Hirth

Die Ausstellung "SteinZeiten" zeigt, wie der Mensch diesen Schatz gehoben hat, was er daraus gemacht hat und wie er eine neue Landschaft hinterlassen hat. Zudem gibt es mit dem Fledermauspfad einen 1,2 Kilometer langen Rundwanderweg durch das Grubenfeld.

Das Ahrtal

In den vergangenen eineinhalb Jahren war Urlaub im Ahrtal nur schwer möglich. Zu groß die Schäden und auch die Sorgen und Nöte der Menschen vor Ort nach der Flutkatastrophe im Sommer 2021. Inzwischen gibt es wieder viele Gründe ins Ahrtal zu fahren.

Fahrgastschiffe auf dem Rhein

Die Schiffsgesellschaft Bingen-Rüdesheimer bietet viele Fahrten zu attraktiven Zielen: Eine Burgenfahrt, die Loreleyfahrt und ein Rhein-Erlebnis-Ticket, mit dem man die Schiffe als fahrende Brücke für Wanderungen nutzen kann.

Wild- und Freizeitpark Klotten

Im Wild- und Freizeitpark Klotten an der Mosel ist die Achterbahn zum Saisonstart am 1. April wieder in Betrieb gegangen. Kurz zuvor hatte die Kreisverwaltung Cochem-Zell grünes Licht für den Neustart der Bahn gegeben: Die Nachrüstung der Anlage mit einem elektronischen Rückhaltesystem sei von einer Prüfstelle positiv abgenommen worden. Die Achterbahn stand seit einem tödlichen Unfall still: Anfang August 2022 war eine 57-jährige Frau aus der fahrenden Achterbahn gestürzt und ums Leben gekommen.

Neues Besucherzentrum im ehemaligen Bundesbankbunker in Cochem

Ganz aktuell wurde in Cochem das neue Besucherzentrum am ehemaligen Geheimbunker der Bundesbank offiziell eröffnet. Der Bunker ist seit 2016 ein Museum und kann besichtigt werden. Ein moderner Glasbau thront nun auf dem ehemaligen Eingang des denkmalgeschützten einstigen Geheimbunkers. Dort wurden im Kalten Krieg rund 15 Milliarden D-Mark einer geheimen Ersatzwährung gelagert.

Das Gebäude wurde ab 1962 unter dem Eindruck von sowjetischer Bedrohung, Mauerbau und Kubakrise gebaut. Meterdicke Betonwände, gepanzerte Zwischentüren, Gitterboxen mit Schlössern - so wurde die Notstandswährung verwahrt. In einem Krieg, bei einer Hyperinflation oder einer Falschgeldflut aus dem damaligen Ostblock wollte die Bundesregierung zahlungsfähig bleiben.

Auch das Landesmuseum auf der Festung Ehrenbreitstein in Koblenzist bereits in die neue Saison gestartet. Das Gebäude wurde in einem ersten Schritt aufwändig saniert. Eine weiterer Sanierungsabschnitt soll bis 2025 abgeschlossen sein.

Region Trier

Wanderungen auf dem Moselsteig

Der Moselsteig umfasst 24 abwechslungsreiche Abschnitte durch Wald, Weinberge und typische Weinorte. Von Perl im Westen bis Koblenz im Osten bietet der Moselsteig unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Die Etappen sind zwischen 11 und 24 Kilometern lang. Wer lieber aufs Wasser will, den locken die Ausflugsschiffe auf Saar und Mosel, entlang der terrassenförmigen Weinberge.

Blick vom Aussichtspunkt Blumsley an der Moseltalbrücke auf die Mosel bei Dieblich dpa Bildfunk picture alliance / Zoonar | Erich Teister

Maare in der Vulkaneifel

In der Vulkaneifel sind die Maare besonders sehenswert. Insgesamt wurden über 70 Maarvulkane in der Eifel gezählt, nur noch zwölf Maare sind heute noch mit Wasser gefüllt, die restlichen sind bereits verlandet. Im einigen Maaren darf gebadet werden: Meerfelder Maar, Pulvermaar, Schalkenmehrener und Gemündener Maar. Allerdings wird es den meisten um diese Jahreszeit noch zu kalt dafür sein. Dafür gibt es rund um die Maare viele ausgewiesene Wanderwege, die es sich zu erkunden lohnt.

Wie entstanden die Eifelmaare? Die Bezeichnung Maar stammt vom lateinischen Wort “mare” (Meer) ab und bezieht sich auf den Vulkantypus, der durch Wasserdampf-Eruptionen entsteht. In der ersten Entstehungsphase eines Maars trifft aufsteigendes Magma auf wasserführende Gesteinsschichten, was zu gewaltigen Explosionen führt. Dabei wird das umgebende Gestein zusammen mit der Magma in kleinste Bestandteile zerfetzt und aus dem Explosionstrichter geschleudert. Im Bereich des Explosionsherds bildet sich ein Hohlraum, der in einen Explosionsschlot übergeht. Durch den Einsturz des Gesteins über dem Hohlraum entsteht ein Einsturz- oder Maartrichter. Nach Abklingen der vulkanischen Tätigkeit füllen sich die Trichter anschließend mit Wasser.

Rund um die Eifelmaare gibt es viele Wanderwege, die es zu erkunden gilt. Hier ein Blick von oben auf das Gemündener Maar. dpa Bildfunk picture alliance / Westend61 | Gaby Wojciech

Regionen Ludwigshafen und Kaiserslautern

Kurpfalz-Park Wachenheim

Seit dem 1. April wieder geöffnet ist der Kurpfalz-Park in Wachenheim (Kreis Bad Dürkheim). Dort locken die Besucher ein Wildpark mit Hirschen, Mufflons, Greifvögeln und Wölfen. Zudem gibt es Action und Spaß auf der Sommerrodelbahn, einem Abenteuerspielplatz, Schwanentretboote, Puppentheater, einen Schwebesessellift und eine Freifallrutsche.

Holiday Park - Freizeitpark in Haßloch

Wer es noch abenteuerlicher mag, der sollte in den Holiday Park in Haßloch (Kreis Bad Dürkheim) gehen. Der neue Indoorbereich wurde im Sommer 2018 eröffnet. Besucher können sich dort bei jedem Wetter auf eine Familienachterbahn, ein interaktives Flugkarussell, ein Karussell mit geschnitzten Bauernhoftieren für die kleinsten Gäste, eine riesige Wellenrutsche, ein großes Bällebad, einen fantasievollen Kletterbaum und einen Spielplatz freuen.

Zu den Highlights des Parks gehören neben Europas einziger professioneller Wasserski-Stuntshow auch die Katapultachterbahn "Sky Scream” und die Achterbahn "bigFM Expedition GeForce”. Für viel Familienspaß sorgen der Themenbereich "Majaland“ und die Wasserattraktion "Wickie Splash“, in denen die bekannten Figuren wie Maja, Wickie, Heidi und Tabaluga hautnah zu erleben sind.

Wandern in der Pfalz

Aber auch für Wanderfreunde hat die Pfalz einiges zu bieten. Auf der Homepage "Wandern mit Kids in der Pfalz" finden Sie attraktive Ziele, die Sie mit ihren Kindern erkunden können - etwa eine Bärenhöhle bei Rodalben (Südwestpfalz), einen Fußweg hoch zur Wachtenburg in Wachenheim (Kreis Bad Dürkheim), eine Fahrt mit der Stumpfwaldbahn bei Ramsen am Eiswoog, Trekkingpfade, den Wild- und Wanderpark in Silz (Südliche Weinstraße) und eine Wanderung zur Burg Neudahn im Dahner Felsenland nahe der Grenze zu Frankreich.

Bundesgartenschau in Mannheim

In Mannheim im Nachbarland Baden-Württemberg läuft die Bundesgartenschau. Das Gelände erstreckt sich über den Spinelli- und den Luisenpark. Das Kerngelände der BUGA 23 ist die Konversionsfläche rund um die ehemalige Spinelli-Kaserne. Einst von der deutschen Wehrmacht als Pionierkaserne und nach dem Zweiten Weltkrieg von den US-amerikanischen Streitkräften als Lager genutzt, erstreckt sich der Spinelli-Park vom Aubuckel bis zum Mannheimer Stadtteil Käfertal. Zweites Ausstellungsgelände ist der Luisenpark, der bereits Teil der BUGA 1975 war, und mit der Neuen Parkmitte eine deutliche Aufwertung erfahren hat. Verbindungselement zwischen beiden Parks ist eine Seilbahn.

Auf der Homepage können Sie sich über Preise und Öffnungszeiten informieren. Die BUGA geht bis zum 8. Oktober.

Region Mainz

Wander- und Radtouren sowie Kultur in Rheinhessen

Rheinhessen ist sehr vielseitig. Wander- und Radtouren in den Weinbergen und kulturelle Angebote in Städten wie Mainz und Worms, aber auch in kleinen Gemeinden wie Flörsheim-Dalsheim (Kreis Alzey-Worms) sollen für die Region begeistern. Dort ist die mittelalterliche Ortsbefestigung, die so genannnte Fleckenmauer, zu sehen. Sie ging auf Initiative von Pfalzgraf Rupprecht II. 1395 zurück und wurde im 15. Jahrhundert fertiggestellt.

Viele Bürger errichteten im 19. Jahrhundert ihre Häuser direkt an der Mauer, nachdem das Bauwerk seine Wehrfunktion verloren hatte. In der 1980er-Jahren erfolgte eine umfassende Restaurierung. Abschnittsweise können Besucherinnen und Besucher auch einen Blick von oben auf den Ort und die angrenzenden Weinberge werfen.

Turm der Fleckenmauer in Flörsheim-Dalsheim, mittelalterliche Ortsbefestigung des Fleckens, aus dem 15. Jahrhundert, Rheinhessen dpa Bildfunk picture alliance | Martina Raedlein

Wandern im Naheland

Auch das Naheland hat einiges zu bieten - so etwa den Wanderweg Rhein-Nahe und den Nahe-Felsen-Weg. Wer gut zu Fuß ist, sollte auch mal den Saar-Hunsrücksteig und den Soonwaldsteig ausprobieren.