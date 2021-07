per Mail teilen

Die Forderung von Kanzleramtsminister Braun, dass Geimpfte mittelfristig mehr Freiheiten als Ungeimpfte haben sollten, hat die Corona-Impfdebatte auch in Rheinland-Pfalz wieder entfacht.

Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) hatte am Sonntag mögliche Beschränkungen für Nicht-Geimpfte ins Gespräch gebracht, falls Deutschland eine hohe vierte Welle in der Corona-Pandemie drohe. "Das kann auch bedeuten, dass gewisse Angebote wie Restaurant-, Kino- und Stadionbesuche selbst für getestete Ungeimpfte nicht mehr möglich wären, weil das Restrisiko zu hoch ist", sagte er der "Bild am Sonntag".

Zustimmung von den Grünen

Zustimmung aus Rheinland-Pfalz bekam Braun von den Grünen. "Wer ein Impfangebot erhalten hat und dies ausschlägt, kann nicht damit rechnen, dass andere auf ihre Freiheiten verzichten müssen. Deshalb sind wir dafür, dass Geimpfte mehr Freiheiten bekommen", teilten die Landesvorsitzenden der Grünen, Misbah Khan und Josef Winkler, am Montag auf SWR-Anfrage mit.

"Auch wir sehen die vierte Coronawelle auf uns zu kommen und sind sehr dafür, weitere Anreize für eine Impfung zu schaffen." Die Impfquote müsse unbedingt erhöht werden. "Deshalb setzen wir auf aufsuchende Impfstrategien, um so die Impfung zu den Menschen zu bringen."

SPD setzt auf Solidarität, CDU äußert sich nicht

SPD-Generalsekretär Marc Ruland erklärte: "Wenn es zu einer vierten Welle kommen sollte, wird die Frage, ob zwischen Geimpften und Ungeimpften unterschieden wird, an Bedeutung gewinnen." Für ihn sei es ein "Zeichen von Solidarität, sich impfen zu lassen". Eine Impfpflicht lehne die SPD aber ab.

Die Landes-CDU teilte mit, sie werde sich zu Brauns Vorschlägen nicht äußern.

FDP, Freie Wähler und AfD gegen Vorteile für Geimpfte

FDP-Landeschef Volker Wissing kritisierte Braun. "In einer Situation, in der noch nicht einmal feststeht, ob Kinder und Jugendliche überhaupt geimpft werden sollten und noch längst nicht alle Bürgerinnen und Bürger direkten Zugang zu einer Impfung haben, ist es einigermaßen absurd, bereits einen Impfzwang oder Freiheitseinschränkungen für Ungeimpfte zu fordern", sagte er.

Ungeimpfte dürfen nicht ausgegrenzt und ausgesperrt werden, betonte der Landesvorsitzende der Freien Wähler, Stephan Wefelscheid. "Negativ getestet zu sein, muss auch künftig ermöglichen, dass man in ein Restaurant etc. darf."

Der Landesvorsitzende der AfD, Michael Frisch, nannte Brauns Äußerungen inakzeptabel. Diesem schwebe offenbar eine Zwei-Klassen-Gesellschaft mit Ungeimpften und Geimpften vor. "Es ist erschreckend, dass solche offenkundig verfassungswidrigen Vorschläge direkt aus dem Kanzleramt kommen."