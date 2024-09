per Mail teilen

Wenig harmonisch zu ging es am Samstag beim Landesparteitag der Freien Wähler in Kordel. Es sollte um die inhaltliche Ausrichtung der Partei gehen - um Fragen wie Innere Sicherheit, Familien- oder Gesundheitspolitik. Doch schon im Vorfeld war klar: Es schwelt ein heftiger Streit in der Partei.