Die Freien Wähler sind am Samstag im unterfränkischen Geiselwind in Bayern zu ihrem Bundesparteitag zusammengekommen. Ein Thema war auch das Zerwürfnis in Rheinland-Pfalz. Dazu stand die Wahl des Vorstands an - mit neuen und schon bekannten Gesichtern aus Rheinland-Pfalz.