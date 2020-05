Nach und nach startet in Rheinland-Pfalz die Freibad-Saison. Hier finden Sie einen Überblick über die Öffnungstermine.

Seit dem 27. Mai dürfen die Freibäder in Rheinland-Pfalz wieder öffnen - allerdings gab und gibt es vielerorts noch Abstimmungsbedarf. Nach und nach werden die Becken für Schwimmer und Planschende freigegeben.

Die Verantwortlichen vor Ort benötigen für die kurzfristig veröffentlichten Corona-Auflagen Zeit zur Umsetzung der Vorgaben und auch die örtlichen Gesundheitsämter müssen die jeweiligen Konzepte genehmigen.

Diese Vorschriften gelten in Freibädern in Rheinland-Pfalz Alle Schwimmbadbesucher müssen ihre Kontaktdaten angeben, um mögliche Infektionsketten nachzuverfolgen. Sie werden für einen Monat aufbewahrt. Auch im Becken muss ein Mindestabstand von anderthalb Metern eingehalten werden. Schwimmerbecken sind mit Bahnmarkierungen auszustatten und es muss ein Konzept zum geordneten Schwimmbetrieb vorliegen. Eine Gruppenbildung der Badegäste soll vermieden werden. Alle Funktionsbereiche einschließlich Umkleiden, Sanitäranlagen und Kiosk müssen durch Markierungen und ein geeignetes Wegekonzept von den Liegebereichen abgegrenzt werden. Duschen und Umkleiden sind nur einzeln bzw. mit Personen aus dem eigenen Haushalt betretbar. Der Verleih von Schwimmnudeln und Tauchringen ist verboten - sofern sie nicht nach der Benutzung desinfiziert werden können.

Die Bäder müssen unter anderem darauf achten, dass der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten wird. Außerdem muss der Betreiber erfassen, wer sich wann im Bad aufgehalten hat. Zusätzliches Aufsichtspersonal soll außerdem dafür sorgen, dass nicht zu viele Menschen im Wasser sind, denn auch dort gelten die Kontaktbeschränkungen.

Nur Einbahnbetrieb am Mittelrhein



In Sankt Goar-Werlau am Mittelrhein zum Beispiel sieht das neue Konzept laut Verbandsgemeinde vor, dass Besucher die abgetrennten Bahnen in nur eine Richtung und mit ausreichend Abstand schwimmen dürfen. Am Ende der Bahn müssen die Schwimmer das Becken verlassen und sich vorne für die nächste Bahn wieder anstellen.