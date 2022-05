Diese Freibäder in Rheinland-Pfalz haben geöffnet

Die sommerlichen Temperaturen machen Lust auf Schwimmen, Chillen und Pommes im Freibad. Wir sagen Ihnen, welche Freibäder in Ihrer Nähe schon offen sind oder bald öffnen.

In zahlreichen Freibädern in Rheinland-Pfalz laufen die letzten Vorbereitungen für die Öffnung am Wochenende, einige Bäder sind sogar schon in die Badesaison gestartet. Vor allem wegen der gekippten Corona-Auflagen und trotz teils immens gestiegener Kosten schauen die Bäder insgesamt optimistisch auf die kommende Saison. Die Regionen im Überblick:

Neben dem Salinenbad in Bad Kreuznach und dem Alzeyer Wartbergbad hat auch in Bad Sobernheim, Langenlonsheim und Wörrstadt die Freibad-Saison schon begonnen. In Mainz-Mombach, Ingelheim und Wöllstein soll es am 14. Mai wieder losgehen. Das Naturerlebnisbad in Bingen, von dem man einen wunderbaren Blick ins Rheintal hat, will ebenfalls am Samstag erste Badegäste empfangen.

Das Freibad in Windesheim peilt den 28. Mai an. Das Freibad im Mainzer Taubertsbergbad soll ebenfalls Ende Mai oder Anfang Juni öffnen. Der genaue Termin soll noch bekanntgegeben werden.

Auch in immer mehr Orten der Region Ludwigshafen können die Bürger das schöne Wetter im Freibad genießen. Das Queichtalbad in Offenbach (Landkreis Südliche Weinstraße) und das Aquabella Freizeitbad in Mutterstadt sind schon offen.

Am Samstag öffnen neben dem Stadionbad in Neustadt an der Weinstraße auch das Freibad Wachenheim, das Freibad Deidesheim und das frisch sanierte Kalmitbad in Maikammer. Am Sonntag zieht das Waldschwimmbad Kandel nach.

Ende des Monats machen das Bademaxx in Speyer (20. Mai), das Freibad am Prießnitzweg in Landau und das Freibad am Willersinnweiher in Ludwigshafen (beide am 21. Mai) auf. Das Hambacher Schwimmbad will ab Christi Himmelfahrt am 26. Mai Badegäste empfangen.

Während die beliebte Waschmühle in Kaiserslautern wegen Instandhaltungsarbeiten noch bis Ende Mai geschlossen bleibt, startet eine ganze Reihe anderer Freibäder im Westen der Pfalz am Wochenende in die Saison. Hier die ausführliche Übersicht:

Mit Beginn der sommerlichen Temperaturen starten auch Freibäder in der Region Trier mit ihrer Badesaison. Viele erwarten schon ab dem Wochenende die ersten Badegäste. So öffnen in Leiwen, Gerolstein oder Manderscheid am Wochenende die Freibäder, so die Betreiber.

Das Erlebnisbad in Schweich ist bereits seit vergangener Woche in Betrieb, ebenso das Freibad in Kröv. Das Freibad in Trier öffnet am Montag, 16. Mai. Birkenfeld (21. Mai), Morbach wollen am 21. Mai nachziehen, das Kylltalbad in Kordel will nach eigenen Angaben bis Ende Mai die Badesaison eröffnen.

Bei erwarteten Temperaturen von um die 30 Grad soll es am Samstag, 14. Mai, unter anderem auch in Koblenz Oberwerth, in Neuwied und in Rengsdorf losgehen. Hier finden Sie eine ausführliche Übersicht, wann welches Bad in der Region öffnet:

Die meisten Freibäder werden trotz steigender Energiekosten weder ihre Eintrittspreise erhöhen noch die Wassertemperatur senken. Das ergab eine SWR-Umfrage. Der Grund sei, dass inzwischen zahlreiche Freibäder durch Solarenergie versorgt werden können. Das ist aber nicht überall so - das Stadionbad in Neustadt beispielsweise hat die Wassertemperatur gesenkt.

Große Probleme bereite den Bädern allerdings der Personalmangel. So sei es zum Beispiel schwierig, ausreichend Rettungsschwimmer für den Badebetrieb zu finden, teilten einige Freibäder auf Anfrage mit.

Die wegen Corona eingeführten Online-Ticket-Systeme werden in vielen Bädern beibehalten - obwohl es nun keine coronabedingten Einschränkungen im Betrieb mehr gibt.