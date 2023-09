Der Sommer ist zurück - und viele Freibäder in Rheinland-Pfalz haben noch offen. Sie könnten einen guten Abschluss einer sehr schwierigen Saison erleben.

Pünktlich zum Ende der Sommerferien gibt die Sonne ein Comeback in Rheinland-Pfalz. Endlich also mal wieder Schwimmbadwetter. Aber nicht alle Freibäder haben noch geöffnet. Für viele endete die Badesaison mit dem ersten September-Wochenende. Andere Freibäder haben noch den ganzen September geöffnet, wieder andere wollen es vom Wetter abhängig machen, wie lange sie die Pforten noch offen haben.

Schwierige Saison für die Schwimmbäder

Unter dem Wetter gelitten haben in diesem Sommer alle Freibäder. Zwar hatte die Saison eigentlich gut begonnen - auch für die Bäder in Rheinland-Pfalz. Doch vor allem der verregnete August sorgte dafür, dass die Zahl der Besucherinnen und Besucher vielerorts deutlich hinter den Erwartungen zurückblieb.

"Das war sehr traurig", sagt Klaus-Dieter Dreesbach vom Salinenbad in Bad Kreuznach. Mit 100.000 Besuchern habe man für dieses Jahr gerechnet, bislang seien aber nur knapp 70.000 gekommen. Die Kosten seien trotzdem entstanden, betont Dreesbach. "Und wenn dann die Besucher ausbleiben, hat man mehr Verluste als sonst."

Durchwachsene Freibad-Bilanz im Norden von RLP

Wegen des regnerischen Sommers sei die Saison bisher mittelmäßig bis schlecht gewesen, so auch das Fazit im Norden von Rheinland-Pfalz. Wenn das Wetter in den kommenden Wochen mitspielt und es noch warm und sonnig bleibt, wollen einige Freibäder noch bis weit in den September hinein öffnen.

Das Rheingoldbad in Sankt Goar-Werlau blickt auf eine mittelmäßige Saison zurück. Das Bad schließt am 23.9. - einen Tag später dürfen dann Hundebesitzer mit ihren Vierbeinern das Bad zum Saisonabschluss benutzen.

Da die beiden Freibäder in Trier noch eine Weile offen haben, hält man sich bei der Stadt mit einer Saison-Bilanz noch zurück. "Aufgrund der doch eher verregneten Sommerferien lässt sich jedoch bereits jetzt sagen, dass es keine überragende Saison werden wird", sagt Yannick Schneider von den Stadtwerken Trier.

Der letzte Betriebstag des SüdBades an den Weihern ist in diesem Jahr der 17. 9., das NordBad an der Mosel hat weiterhin geöffnet und schließt je nach Wetterlage vorrausichtlich Ende September.

Das Mosel-Bad in Bernkastel-Kues ist seit Anfang September geschlossen, das Freibad in Morbach hat noch bis zum 9.9. offen. Die Badesaison im Freibad Manderscheid endet offiziell am 10.9. Aufgrund der aktuellen Wetterlage soll aber "von Tag zu Tag" entschieden werden, ob das Bad noch länger geöffnet bleibt.

Die Freibadbetreiber in Rheinhessen sind froh, dass die Wetteraussichten für Anfang September so gut sind. Sie hoffen noch einmal auf Einnahmen, da in den Sommerferien auch hier das Wetter nicht mitgespielt hatte.

Das Freibad des Salinenbades in Bad Kreuznach ist noch bis Mitte September geöffnet. Ab dem 18.9. öffnet dann das Hallenbad. Im Rheinhessenbad in Nieder-Olm geht die Freibadsaison bis um 19.9., letzter Badetag im Mainzer Taubertsbergbad ist der 16.9.

Das Freibad im Mainzer Stadtteil Mombach hat bis Ende September auf. "Sollte das Wetter allerdings Mitte September schlecht werden, dann schließen wir früher", erklärt der Betriebsleiter Alexander Brauer.

Den Freibädern in der Westpfalz machte in diesem Sommer neben dem schlechten Wetter auch der Fachkräftemangel zu schaffen. In den beiden Bädern in Kaiserslautern konnten die Besucher vormittags nur begrenzt schwimmen, andernorts in der Westpfalz blieben Freibäder an manchen Tagen ganz geschlossen.

Die Waschmühle und das Warmfreibad in Kaiserslautern werden noch bis zum 17.9. geöffnet haben, das Warmfreibad in Trippstadt nur noch bis zum 9.9. Das Natur-Erlebnisbad in Rockenhausen will die Schließung von Wetter abhängig machen. Sicher offen sei noch bis zum 17.9.

In der Südpfalz sind einige Bäder bereits geschlossen, etwa das Stadionbad in Neustadt/Weinstraße. Auch das Freibad am Willersinnweiher zwischen Oppau und Friesenheim hat schon zu. Dort wurden in dieser Saison rund 81.000 Gäste gezählt, 13.000 weniger als im Vorjahr. "Bis zum 30. Juni hatten wir bereits rund 41.300 Badegäste", sagte eine Sprecherin der Stadt der "Rheinpfalz". Der Juli sei hingegen deutlich schwächer ausgefallen, "und auch der August war, außer Ende der dritten bis Mitte der vierten Ferienwoche, ebenfalls schwach".

Geöffnet haben etwa noch das Kalmitbad in Maikammer (bis 10.9.), das Waldfreibad in Herxheim (bis 16.9.), der Badepark Wörth (bis 17.9.) und das Trifelsbad in Annweiler (bis 30.9.). Das Waldschwimmbad Kandel teilte mit, es werde "von Tag zu Tag" entscheiden.

Das Freibad in Landau ist bis zum 8.9. offen - und bietet am 10.9. zum Abschluss der Saison einen Hundeschwimmtag. Den gibt es am 9.9. auch im Willersinnweiher.