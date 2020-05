Am 27. Mai dürfen die Freibäder in Rheinland-Pfalz wieder öffnen. Viele bereiten sich gerade mit Hochdruck auf den erwarteten Besucheransturm vor - doch unklar ist bisher, welche Auflagen und Hygieneregeln für die Bäder gelten werden.

Die Betreiber warten auf die Vorgaben des Landes Rheinland-Pfalz. Nach Angaben der Landesregierung sollen die Regeln für die Freibäder bis Ende dieser Woche oder spätestens Anfang nächster Woche feststehen.

Deutlich höhere Kosten für Betreiber

Schon jetzt ist allerdings klar, dass auf die Freibäder in dieser Saison deutlich höhere Kosten zukommen. In Kaiserslautern stand die Öffnung der beiden städtischen Bäder deshalb zunächst auf der Kippe. Erst am Montagabend gab der Stadtrat mit großer Mehrheit grünes Licht.

Die Stadtverwaltung hatte zuvor berechnet, dass der tiefverschuldeten Stadt in der Westpfalz zusätzlich Personalkosten von rund 900.000 Euro wegen der Auflagen entstehen dürften. Zudem müssten die Bäder jeweils mittags einmal komplett geräumt und gereinigt werden. Doch es dürfte auch nach dem Entscheid im Stadtrat noch einige Wochen dauern, bis in Kaiserslautern wieder Schwimmer ihre Bahnen ziehen können. Bislang hat es nämlich keine Vorbereitungen auf die Saison gegeben - um Geld zu sparen. Lange Zeit sei es völlig unklar gewesen, ob das Land überhaupt erlaube, die Freibäder zu öffnen, begründete Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD).

Freibad-Flickenteppich

Anders sieht es dagegen bei der Regionalbadgesellschaft Bingen-Ingelheim aus. Sowohl das Becken des Freibads in Ingelheim als auch das des Naturbads in Bingen seien vorbereitet auf die Öffnung. Außerdem sei ein Konzept erarbeitet worden, nach dem auf 20 Quadratmetern maximal eine Person in die Freibäder gelassen werde. Auch der Schwimmverein Mainz-Mombach steht in den Startlöchern.

Anders die Freibäder in Nieder-Olm, Alzey, Wörrstadt und Worms. Dort wollen die Betreiber zunächst abwarten, wie die Landesregierung die Hygienevorgaben für Freibäder ausgestaltet.

Wie groß ist die Ansteckungsgefahr?

Nun ist die Sorge vor davonlaufenden Kosten die eine, und die Angst vor einer Ansteckung mit Corona im Freibad eine andere.

"Ich halte - aus dem Bauch heraus - das Risiko, sich dort anzustecken, für sehr gering", hatte der Virologe Bodo Plachter von der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz die Situation Ende April eingeschätzt. Begründen könne man das durch den sogenannten Verdünnungseffekt und natürlich durch die Zugabe von Chlor im Wasser. Belegen könne Plachter seine Aussage aber nicht. Derzeit seien keine Studien bekannt. Er sehe die Gefahr einer Ansteckung eher in den Umkleiden und Duschen.

Sommer wird zur Herausforderung

Besonders Familien dürften der Öffnung der Freibäder jedenfalls entgegenfiebern. "Gerade für diejenigen, die in einer Wohnung leben und kein Planschbecken aufstellen und wahrscheinlich nicht in den Urlaub fahren können, kann der Sommer zur Herausforderung werden", stellte der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz fest.

Die sommerlichen Temperaturen und der nur eingeschränkte Schulbetrieb könnten ihr Übriges dazu beitragen, dass in diesem Jahr viele Menschen in die Bäder drängen - trotz Corona.