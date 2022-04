Wie sich die Freibäder in RLP auf die Saison vorbereiten

Erst Corona, dann teure Heizkosten: Die Freibäder in Rheinland-Pfalz haben es nicht leicht, bereiten sich aber auf die Öffnung vor. Das Freibad in Winnweiler ist bereits offen.

Allerdings sind auch beim Freibad in Winnweiler im Donnersbergkreis die Öffnungszeiten noch eingeschränkt. Schließlich sei trotz des warmen Wetters der vergangenen Tage noch Vorsaison, hieß es zur Begründung. Zunächst stehe nur das beheizte Schwimmbecken am Vormittag und am späten Nachmittag zur Verfügung.

Über die Mittagsstunden ist das Bad geschlossen. Nichtschwimmer- und Kinderbecken werden je nach Wetterlage erst ab Mai geöffnet. Dann nehmen auch die anderen Freibäder in der Westpfalz wieder den Betrieb auf.

Viele Schwimmbäder planen erst Mitte Mai mit der Eröffnung

Generell starten viele Freibäder erst Mitte Mai in die Saison, etwa das Freibad am Willersinnweiher in Ludwigshafen, das am 13. Mai die Tore für Besucher öffnet. Aktuell werde das Planschbecken des Schwimmbads saniert, so die Stadt. Die Wassertemperatur in den Becken betrage mindestens 24 Grad.

Das Queichtalbad in Offenbach im Landkreis Südliche Weinstraße macht die Eröffnung von der guten Wetterprognose abhängig. Besucher sollen laut Website eine Woche vor Eröffnung informiert werden.

Beim Freibad in Mainz-Mombach laufen derzeit die Vorbereitungen - die Öffnung des Mehrzweckbeckens sei für den 1. Mai geplant, hieß es. Dann wollen auch das Langenlonsheimer Freibad sowie das Panoramabad Stromberg öffnen.

Badbetreiber im Norden rüsten sich für die Saison

Auch im Norden des Landes bereiten sich die Freibäder auf die Saison vor. Nach zwei Jahren Badebetrieb mit Auflagen freuen sich die Badbetreiber wieder auf eine Saison ohne größere Beschränkungen, etwa bei der Anzahl der erlaubten Badegäste.

Im Westerwald startet das Erlebnisbad in Herschbach in der Verbandsgemeinde Selters voraussichtlich am 30. April in die Saison. Am 1. Mai öffnet das Freibad in Ransbach-Baumbach. Das Freibad in Nassau an der Lahn macht voraussichtlich am 8. Mai auf.

Das Moselbad in Cochem und die Freibäder in Treis-Karden und Ellenz-Poltersdorf wollen nach Angaben des Betriebsleiters am 26. Mai öffnen. Die Eröffnung des Freibads in Koblenz auf dem Oberwerth hängt nach Auskunft eines Sprechers vom Wetter ab. Das Wasser in den Becken wird mit Solarthermen beheizt.

Energiekosten setzen Schwimmbädern zu

Allerdings stellen die gestiegenen Energiepreise auch die Schwimmbäder vor Herausforderungen.

So müssen beispielsweise die Kaiserthermen in Trier bei den Betriebskosten die Energiekosten scharf im Blick haben. Andere Bäder in Rheinland-Pfalz haben längerfristige Gasverträge und sind daher von den steigenden Energiekosten vorerst nicht betroffen. Einige Bäder, wie etwa das Taubertsbergbad in Mainz, wollen an den Standardtemperaturen in den Becken vorerst nicht rütteln - um die Besucher nicht zu verärgern.

Gerade Bäder, die vor allem auf Familien und Senioren ausgerichtet sind, wollen von einer Senkung der Temperatur oft absehen. Dagegen hat das Stadionbad in Neustadt die Wassertemperatur gesenkt - allerdings nur um ein Grad. Gäste baden dort jetzt bei Temperaturen zwischen 25 und 26 Grad – anstatt wie sonst zwischen 26 und 27 Grad.