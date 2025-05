per Mail teilen

Viele Freibäder haben in Rheinland-Pfalz bereits ihre Pforten geöffnet. Nicht dabei ist jedoch das Freibad in Kirchberg. Der Grund: Personalmangel. Seit 2024 sucht die Verbandsgemeinde vergeblich zwei Mitarbeitende. Die intensive Saisonvorbereitung sei so nicht zu stemmen, sagt der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchberg, Peter Müller (parteilos). Denn nur 10 Kilometer von Kirchberg entfernt hat die Verbandsgemeinde ein weiteres Freibad - und das muss ebenfalls für die Saisoneröffnung vorbereitet werden.