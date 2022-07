Marine nimmt neue Fregatte "Rheinland-Pfalz" in Flotte auf

Das neu gebaute Kriegsschiff "Rheinland-Pfalz" komplettiert ab sofort die Reihe moderner Fregatten für die Marine. Bei einer feierlichen Zeremonie nahm die Bundeswehr das rund 150 Meter lange Schiff am Mittwoch am Marinestützpunkt in Wilhelmshaven in Dienst. Die neue Fregatte, die auch Platz für zwei Bordhelikopter bietet, soll künftig etwa bei der Seeraumüberwachung in Krisenregionen, Embargokontrollen und Anti-Piraterie-Operationen weltweit eingesetzt werden, wie das Marinekommando mitteilte. Die drei Schwesterschiffe "Baden-Württemberg", "Nordrhein-Westfalen" und "Sachsen-Anhalt" waren bereits in den vergangenen Jahren in die Flotte aufgenommen worden.