Wie Betroffenen geholfen wird

Für Betroffene ist es meist schwer, die Beziehung zu verlassen, in der sie Gewalt erleben. Letzte Rettung kann die Flucht ins Frauenhaus sein. Was Frauen, die dort sind, erlebt haben und wie ihnen geholfen wird, das zeigt eine Dokumentation, die Sie auch in der ARD-Mediathek sehen können.