Frauenanteil in Kommunalparlamenten unter 25 Prozent

Der Frauenanteil aller Kommunalparlamente in Rheinland-Pfalz ist zuletzt zwar etwas gestiegen, liegt aber immer noch unter einem Viertel aller Mandate. Nach einer Erhebung des Statistischen Landesamts wurden bei den Kommunalwahlen 2019 insgesamt 23,8 Prozent aller Mandate an eine Frau vergeben. Wegen einer Umstellung der Statistik gibt es keinen direkten Vergleichswert. "Frauen stellen die Hälfte der Gesellschaft und müssen angemessen repräsentiert sein", erklärte Innenminister Roger Lewentz, der den Paritätsbericht am Dienstag im Kabinett vorstellte. "Das gilt insbesondere für die Kommunalpolitik, wo Frauen nach wie vor zu wenig vertreten sind." Am höchsten ist der Frauenanteil in den Stadträten kreisfreier Städte mit 35,8 Prozent. Im Landtag von Rheinland-Pfalz beträgt der Frauenanteil 28,7 Prozent. Der Paritätsbericht empfiehlt, den Aufbau von parteiübergreifenden, regionalen wie bundesweiten Netzwerken für Frauen in kommunalen Führungspositionen zu unterstützen. Außerdem solle das kommunalpolitische Engagement für alle Bürgerinnen und Bürger attraktiver gestaltet werden, etwa über "Veränderungen der Sitzungskultur", Angebote für Kinderbetreuung oder vermehrte Onlinekonferenzen.