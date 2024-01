LandFrauen werben für mehr Frauen in der Politik

Im Mainzer Landtag liegt der Frauenanteil nur bei 27 Prozent. In der Kommunalpolitik gibt es noch weniger Frauen: Nicht einmal jeder vierte Platz ist in den kommunalen Räten von einer Frau besetzt. Das will der Frauen-Landtag ändern und warb im Landtag für mehr Frauen in der Politik. Organisiert wurde das Treffen von den LandFrauen Rheinland-Pfalz.