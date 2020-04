Beim Brand eines Wohnhauses ist am Freitagnachmittag in Böbingen (Kreis Südwestpfalz) eine Anwohnerin ums Leben gekommen. Sie sei noch vor Ort ihren schweren Verletzungen erlegen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Landau mit. Eine weitere Person wurde mit leichten Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Brandursache steht derzeit nicht fest.