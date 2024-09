Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

8:35 Uhr Afrikanische Schweinepest in Rheinhessen noch nicht vorbei Genau zwei Monate ist es her, dass in Rheinhessen das erste tote Wildschwein entdeckt wurde, dass mit der Afrikanischen Schweinepest infiziert war. Seit mehr als zwei Wochen wurde aber keine frische Kadaver mehr entdeckt. Die Seuche ist damit aber noch nicht vorbei, wie SWR Reporter Markus Volland sagt. Mindestens neun Monate lang dürfe kein mit Schweinepest infiziertes Wildschwein gefunden werden. Das Virus überlebe sehr lange, die Seuche könne immer wieder aufflammen. Sendung am Mo. , 9.9.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

8:11 Uhr 🔨Sanierungsarbeiten an Moseltalbrücke auf A61 starten Stellt euch vor, an der Moseltalbrücke an der A61 beginnen heute Sanierungsarbeiten und ihr bekommt es nicht mit! Der größte Teil der Arbeiten wird nämlich an der Unterseite der Brücke und im Hohlkasten unter der Fahrbahn stattfinden. Für Autofahrer gibt es ja bereits seit mehreren Monaten ein Tempo- und Gewichtslimit auf der Brücke. Insofern ändert sich kaum etwas. Während der Bauarbeiten könne der Verkehr in Fahrtrichtung Koblenz auch zweispurig weiterlaufen, so die Autobahn GmbH. Nur ab und zu müsse eine Spur gesperrt werden. Im Frühjahr 2025 werde das Ganze dann auf der Gegenfahrbahn gemacht. Sendung am Mo. , 9.9.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

7:49 Uhr Der Herbst kommt.... Es fühlt sich herbstlich an das Wetter - so sah es heute morgen auf einer Pferdekoppel bei Ingelheim aus. Ein Mix aus Wolken und blauem Himmel. Ein herbstlicher Morgen auf einer Pferdekoppel bei Ingelheim. SWR Dieses Foto hat meine Kollegin Katja Jorwitz heute morgen gemacht - wenn ihr auch morgendliche Schnappschüsse habt, immer her damit!:

7:38 Uhr 🚉Zugausfälle zwischen Kaiserslautern und Pirmasens Wer heute morgen mit dem Zug von Kaiserslautern in Richtung Pirmasens unterwegs ist, könnte länger brauchen. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, wird dort die Strecke repariert. Deswegen fällt aktuell die Regionalbahn von Kaiserslautern nach Schopp in der Südwestpfalz aus. Wie lang der Zugausfall dauert, hat die Bahn nicht mitgeteilt. Bahnreisende sollen sich vor Fahrtbeginn informieren, ob ihr Zug fährt. Probleme für Pendler gibt's heute früh auch zwischen Zweibrücken und Saarbrücken. Dort fällt die Regionalbahn teilweise aus, weil Tiere auf der Fahrbahn sind. Sendung am Mo. , 9.9.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Regionalnachrichten

7:34 Uhr Bernkastel-Kues: Ehepaar wurde von Auto angefahren In Bernkastel-Kues ist gestern Abend beim Überqueren einer Straße ein älteres Ehepaar von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 20:20 Uhr nahe der Tourist-Information. Dort ist um diese Uhrzeit die Ampelanlage ausgeschaltet. Die beiden Schwerverletzten kamen ins Krankenhaus. Sendung am Mo. , 9.9.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier - Regionalnachrichten

7:30 Uhr Das geschah am 9. September im Jahr... 2014: Apple präsentiert die seit langem erwartete Computeruhr Apple Watch. Sie soll verschiedene Smartphone-Funktionen übernehmen. 1964: Der DDR-Ministerrat erlaubt erstmals seit dem Mauerbau Rentnern den Besuch von Verwandten in der Bundesrepublik. 1954: In Algerien wird Orléansville (heute Ech Chelif), von einem schweren Erdbeben fast gänzlich zerstört. Mehr als 1.200 Menschen sterben. 1409: Papst Alexander V. erteilt die Genehmigung zur Errichtung der Universität Leipzig.

7:20 Uhr 🌭Erste Wurstmarkt-Bilanz der Polizei Das erste Wurstmarkt-Wochenende in Bad Dürkheim ist vorbei - und die Polizei sagt, es ist aus ihrer Sicht relativ ruhig verlaufen. Seit dem Beginn des Festes am Freitag habe es demnach zehn Körperverletzungen und zwei Taschendiebstähle gegeben. Die Polizei ist mit einer eigenen Wache auf dem Wurstmarkt. Das Weinfest läuft noch bis zum 16. September. Sendung am Mo. , 9.9.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen - Regionalnachrichten

6:47 Uhr Deutschland und die Welt Der Bundestag kehrt aus der Sommerpause zurück - zu Beginn der traditionellen Haushaltswoche kommen zunächst die Parteigremien und die Bundestagsfraktionen zu Beratungen zusammen. Am Dienstag wird dann Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) das nur mühsam zustande gekommene Haushaltsgesetz der Ampel-Regierung für das Jahr 2025 im Parlament einbringen. Werden Europas Unternehmen durch Konkurrenz aus Amerika und Asien abgehängt? Die EU-Kommission stellt am späten Vormittag in Brüssel einen Bericht vor, der sich mit dieser Frage beschäftigt. Der UN-Menschenrechtsrat kommt in Genf zu seiner dritten und letzten Sitzung des Jahres zusammen. Auf dem Programm stehen erneut die schweren Menschenrechtsvorwürfe gegen die Konfliktparteien im Sudan, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und der Hamas-Terror gegen Israel sowie die katastrophalen Zustände nach den Militäreinsätzen Israels im Gazastreifen.

6:28 Uhr Unbekannte wollten in Linz eine Deutschlandflagge verbrennen Jetzt habe ich einen Aufruf der Polizei - sie sucht Zeugen, vielleicht habt ihr etwas gesehen? Darum geht es: In der Nacht auf Sonntag haben zwei Unbekannte in Linz am Rhein versucht, eine Deutschlandflagge anzuzünden. Nach Angaben der Polizei hat eine Frau beobachtet, wie zwei Leute die Flagge von einem Fahnenmast an der Rheinpromenade abhängten. Anschließend wollten sie die Flagge laut Aussage der Zeugin verbrennen. Als das nicht gelang, hätten sie das Stück Stoff in den Rhein geworfen. Dort holte die Frau die angebrannte Flagge heraus und brachte sie auf die Polizeiwache. Sendung am Mo. , 9.9.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz - Regionalnachrichten

6:03 Uhr Tadano bis Katastrophenschutz: Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Wie soll der Katastrophenschutz in Rheinland-Pfalz in Zukunft organisiert werden? Eine Frage, die nicht zuletzt nach der Ahr-Flut neue Brisanz erhalten hat. Den Entwurf für ein neues Katastrophenschutzgesetz stellen Ministerpräsident Alexander Schweitzer und Innenminister Michael Ebling (beide SPD) am Nachmittag gemeinsam vor. In Mainz wollen am Vormittag Mitarbeiter des Kranbauers Tadano vor dem Landtag protestieren - gegen die geplante Schließung eines der Zweibrücker Werke des Unternehmens. Seit Monaten setzen sich die Gewerkschaft IG Metall und der Betriebsrat von Tadano gegen die angekündigte Schließung des Werkes auf dem Flughafengelände ein. Etwa 400 Mitarbeiter wären davon betroffen. Pakt gegen Sexualisierte Gewalt: In Mainz werden 40 Handlungsempfehlungen gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen an die Landesregierung übergeben.

6:02 Uhr 🍂Das Wetter in Rheinland-Pfalz: Regnerisch und kühler Die Woche beginnt am Vormittag mit dicken Regenwolken und Schauern. Nachmittags schaut auch mal die Sonne heraus. Mehr als 21 Grad Höchsttemperatur sind nicht mehr drin. "Es geht mit großen Schritten Richtung Herbst," sagt SWR-Wetterexperte Sven Plöger in der Vorhersage vom Sonntagabend. Video herunterladen (28,4 MB | MP4)