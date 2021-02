Ein Jahr nach dem Anschlag in der hessischen Stadt Hanau hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in einer Gesprächsrunde an die Opfer erinnert - und über Ängste und offene Fragen gesprochen. Am 19. Februar 2020 hatte ein Deutscher neun Menschen mit ausländischen Wurzeln getötet. mehr...