"Ein Freudentag für deutsch-französische Grenzgebiete"

Aufatmen in Europa und auch in den deutsch-französischen Grenzgebieten in Rheinland-Pfalz: Mit dem alten neuen Präsidenten Emmanuel Macron bleiben die Grenzen weiter offen. Vor allem der Oberbürgermeister der Stadt Trier, Wolfram Leibe (SPD) zeigte sich im Gespräch mit dem SWR verwundert darüber, dass gerade in grenznahen Départements vermehrt auch für die rechtsnationale Marine Le Pen gestimmt worden war. Diese Regionen lebten doch geradezu von den offenen Grenzen, so Leibe.