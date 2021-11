Wissenswertes zur Corona-Impfung in Rheinland-Pfalz

Vom Impfbus bis zum digitalen Impfpass: Hier gibt es alle Details zur Corona-Impfung in Rheinland-Pfalz. Wir sammeln fortlaufend alle wichtigen Informationen in unserem Überblick.

Die vierte Corona-Welle hat auch Rheinland-Pfalz im Griff. Die Inzidenzen stiegen zuletzt Tag um Tag. Viele Millionen Menschen sind bereits vollständig gegen das Virus geimpft; Mitte November (Stand: 14.11.) waren es 67 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner von Rheinland-Pfalz. Vor allem bei den älteren Menschen liegt die Impfung inzwischen aber mehr als sechs Monate zurück. Hinzu kommt die gefährliche Delta-Variante des Virus. Mediziner und Politiker drängen auf eine Auffrischung der Impfung, sogenannte Booster-Impfungen. Zudem sollen noch mehr bisher Ungeimpfte von der Notwendigkeit des Impfschutzes überzeugt werden.

Wo werde ich in Rheinland-Pfalz geimpft?

Die 32 Impfzentren im Land waren Ende September geschlossen worden. Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte übernehmen seither vorrangig die Impfungen. Erster Ansprechpartner für eine Impfung - auch für Booster-Impfungen - sollte also der eigene Hausarzt oder die eigene Hausärztin sein. Wenn die Hausarztpraxis nicht impft, kann man jeden niedergelassenen Arzt anrufen, der auch andere Patienten impft. Eine Liste mit diesen Medizinern findet man auf der Homepage der Kassenärztlichen Vereinigung (KV).

Die Landesregierung hat beschlossen, dass neun Impfzentren in Rheinland-Pfalz wieder geöffnet werden können. Nach derzeitigem Stand handelt es sich um die Impfzentren in Mainz, Koblenz, Neustadt, Trier, Kaiserslautern und Ludwigshafen, in den Kreisen Germersheim und Mainz-Bingen sowie im Rhein-Lahn-Kreis. Die Kommunen klären noch die personellen Voraussetzungen für den Betrieb. Zudem soll in der Südwestpfalz das Impfzentrum in Pirmasens wieder öffnen. Das kündigte Landrätin Susanne Ganster (CDU) an.

Zudem soll es in 21 Krankenhäusern Impfzentralen geben. Wann sie öffnen, ist vielerorts noch unklar, da die Krankenhäuser noch Zeit zur Vorbereitung brauchen. Die Marienhaus-Gruppe mit mehreren Standorten nennt als voraussichtlichen Starttermin den 23. November. Andere Kliniken wollen erst Ende November beginnen.

In diesen 21 Krankenhäusern in RLP soll es Impfzentralen geben Versorgungsgebiet Mittelrhein-Westerwald

Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied

Marienhaus Klinikum St. Antonius Waldbreitbach

Marienhaus Klinikum Maria Hilf Bad Neuenahr

Marienhaus Klinikum St. Josef Adenau

Kemperhof Koblenz

Brüderhaus Koblenz und/oder Marienhof Koblenz

DRK Kamillus-Klinik Asbach

DRK Krankenhaus Kirchen

DRK Krankenhaus Neuwied

St. Elisabeth-Krankenhaus Lahnstein

Barmherzige Brüder Montabaur

Hufeland-Klinik Bad Ems

Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach Versorgungsgebiet Rheinhessen-Nahe Marienhaus Klinikum Mainz

Heilig-Geist-Hospital Bingen

Rheinhessen-Fachklinik Alzey Versorgungsgebiet Rheinpfalz Marienhaus Klinikum Hetzelstift Neustadt/Weinstraße Versorgungsgebiet Trier Marienhaus Klinikum St. Josef Hermeskeil

Clemens-August-Krankenhaus Bitburg

Marienhaus Klinikum Eifel St. Elisabeth Gerolstein

Mutterhaus der Borromäerinnen Trier Versorgungsgebiet Südwest-/Westpfalz bisher keine Klinik mit Impfzentrale Hinweis: Die Liste wird fortgeschrieben und regelmäßig aktualisiert. Kurzfristige Änderungen liegen im Verantwortungs- und Organisationsbereich der jeweiligen Krankenhausstandorte und werden auf deren Internetseiten veröffentlicht.



Eine weitere Möglichkeit, eine Impfung gegen das Coronavirus zu bekommen, sind die Impfbusse, die seit August unterwegs sind. Sie halten meist auf Supermarktparkplätzen, in Innenstädten, vor Freizeiteinrichtungen und auch an Berufs- und Hochschulen im ganzen Land. Die Standorte und Zeiten der Impfbus-Stopps werden von der Landesregierung hier veröffentlicht. Die Impfbuskampagne wird nach Angaben des Gesundheitsministeriums um weitere Impfbustermine bis zum Jahresende erweitert, die Zahl der Impfbusse von sechs auf zwölf erhöht. Bislang wurden dort seit Anfang August mehr als 83.000 Impfungen verabreicht.

Welche Impfstoffe sind zugelassen?

In Deutschland sind folgende Impfstoffe zugelassen: Comirnaty von BioNTech/Pfizer (ab 12 Jahre), Spikevax von Moderna Biotech (ab 12 Jahre), Vaxzevria von AstraZeneca (ab 18 Jahre), Covid-19 Vaccine Janssen von Johnson & Johnson (ab 18 Jahre). Seit dem 10. November 2021 empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) Spikevax nur noch für Personen über 30 Jahre. Jüngeren wird der andere mRNA-Impfstoff Comirnaty empfohlen. Die Vektor-Impfstoffe Vaxzevria und Janssen empfiehlt die Stiko nur noch für Personen ab 60 Jahren. Jüngere Männer und Frauen können jedoch nach ärztlichem Ermessen, persönlicher Risikoabwägung und sorgfältiger Aufklärung eine Impfung mit Vaxzevria oder Janssen erhalten.

Was ist die Auffrischungsimpfung?

Bei der Auffrischungsimpfung oder Booster-Impfung handelt es sich um eine erneute Verabreichung einer Dosis eines zugelassenen mRNA-Impfstoffs (BioNTech oder Moderna). Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass der Impfschutz insbesondere bei hochbetagten Menschen und Personengruppen mit einem geschwächten Immunsystem nachlassen und durch eine Auffrischungsimpfung wieder deutlich erhöht werden kann. Zudem wurde festgestellt, dass sogenannte "Low Responder", also Personen insbesondere der Hochrisikogruppen, nach einer Impfserie weniger Antikörper bilden als üblich. Hier haben Studien gezeigt, dass eine dritte Impfung zu einer deutlich höheren Antikörperbildung führen kann. Da für eine erneute Impfung keine erhöhten Risikohinweise vorliegen, ist die Möglichkeit einer Auffrischungsimpfung aus präventiven Gesichtspunkten sinnvoll. Dadurch wird sichergestellt, dass der Schutz der Impfung vor einem schweren Krankheitsverlauf weiter hoch bleibt.

Für die Impfung in einem der Impfbusse ist weder Anmeldung noch Termin nötig. Den Impfausweis und ein Ausweisdokument wie den Personalausweis sollte man mitnehmen. Auch in den geplanten Impfzentralen der Krankenhäuser soll man sich nach Vorstellung der Landesregierung ohne Voranmeldung impfen lassen können. Über das Vorgehen in den Impfzentren, die wieder eröffnet werden sollen, ist noch nichts bekannt. Wer sich in einer Arztpraxis impfen lassen möchte, wendet sich telefonisch oder per Mail direkt an die Praxis.

Impfreihenfolge: Wann bin ich an der Reihe?

Seit dem 7. Juni ist die Impfreihenfolge in Rheinland-Pfalz aufgehoben. Seitdem können sich alle, auch Kinder ab 12 Jahren, für einen Impftermin bei ihrem Haus- oder Kinderarzt registrieren lassen. Die Ständige Impfkommisson (STIKO) empfiehlt inzwischen die Impfung für 12- bis 17-Jährige generell. Die Europäische Arzneimittelagentur hatte die Impfstoffe von BioNTech und Moderna für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren zugelassen. Für jüngere Kinder unter 12 Jahren gibt es derzeit noch keinen zugelassenen Impfstoff.

Die Impfung ist kostenlos.

Das hängt von den Wartezeiten bei den jeweiligen Impfangeboten und von der Organisation vor Ort ab. Vor der eigentlichen Impfung muss eine Beratung durch einen Arzt erfolgen. Nach Verabreichung der Impfdosis muss man 15 Minuten warten, wie es bei allen Impfungen empfohlen ist.

Sie wird entweder im Impfpass festgehalten oder die Geimpften erhalten eine Impfbescheinigung. Inzwischen gibt es auch einen digitalen Impfpass. Das Schreiben samt personalisiertem QR-Code für den digitalen Impfausweis wird in der Regel automatisch bei der Impfung ausgestellt.Der QR-Code kann z.B. mit der CovPass-App oder der Corona-Warn-App abgescannt und als Impfnachweis auf dem Handy hinterlegt werden. Über die Corona-Hotline des Landes ist es auch telefonisch unter 0800 / 57 58 100 (Mo - Fr 8:00 - 18:00 Uhr) möglich, eine erneute Zusendung des Zertifikats für den digitalen Impfnachweises zu beantragen.

Wie groß sind die Abstände zwischen erster und zweiter Impfung?

Der mRNA-Impfstoff muss zweimal verabreicht werden. Zwischen der 1. und 2. Impfung sollten 3 bis 6 Wochen (BioNTech) bzw. 4 bis 6 Wochen (Moderna) liegen. Bei der 2. Impfung soll der gleiche Impfstoff desselben Herstellers verwendet werden wie bei der 1. Impfung.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt nach einer ersten Impfung mit dem Vektorimpfstoff von AstraZeneca oder dem Vektorimpfstoff von Johnson & Johnson eine zweite Impfung mit einem mRNA-Impfstoff. Der Abstand beträgt dann 4 Wochen.

Nein, grundsätzlich nicht. Inzwischen ist aber ausreichend Impfstoff vorhanden. Wer sich also vorher kundig macht, welche Impfstoffe wo verimpft werden, kann sich inzwischen das Vakzin quasi aussuchen. Sichergestellt werde laut Gesundheitsministerium auf jeden Fall, dass man bei der zweiten und dritten Impfung einen Impfstoff erhält, dessen Verwendung von der Ständigen Impfkommission empfohlen wurde. In der Regel ist das derselbe Impfstoff, mit dem auch die Erstimpfung erfolgte. Bei einer Grundimmunisierung mit einem mRNA-Impfstoff wird empfohlen, möglichst den bereits verwendeten Impfstoff zu nutzen. Eine Ausnahme sind Erstimpfungen mit den Impfstoffen von Johnson & Johnson und AstraZeneca. Hier erfolgt die Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff.

Wo kann ich Nebenwirkungen der Corona-Impfung melden?

Personen, die eine Corona-Schutzimpfung in einem rheinland-pfälzischen Impfzentrum erhalten haben, können unter https://impftermin.rlp.de/kontakt/nebenwirkungen/ Nebenwirkungen der Impfung melden. Die Meldung von Nebenwirkungen der Corona-Schutzimpfung nach Impfung durch eine niedergelassene Ärztin bzw. einen niedergelassenen Arzt erfolgt bei der entsprechenden Arztpraxis.

Seit dem 27. Dezember 2020 werden in Rheinland-Pfalz Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Der Weg dafür war frei geworden, nachdem die EU-Kommission dem BioNTech-Impfstoff eine Zulassung ausgestellt hatte. Zunächst waren mobile Impfteams in Alten- und Pflegeheimen unterwegs, dann öffneten die Impfzentren. Neben BioNTech wird auch mit den Impfstoffen von Moderna, AstraZeneca und Johnson & Johnson geimpft.

Wieso steht in meinem Impfpass als Impfstoff Comirnaty oder Spikevax?

Comirnaty ist der offizielle Name des Impfstoffs von BioNTech/Pfizer. Vaxzevria ist der offizielle Name des Impfstoffs von AstraZeneca. Deshalb stehen auch diese im Impfpass und nicht die der Firmen, die sie entwickelt haben. Der Impfstoff von Moderna heißt inzwischen nicht mehr wie das Unternehmen, das ihn entwickelt hat, also "Covid-19 Vaccine Moderna", sondern Spikevax. Und der Impfstoff, der unter Johnson & Johnson bekannt ist, heißt bei uns Janssen. So lautet auch der Name des Unternehmens, das Johnson & Johnson in Deutschland vertritt.