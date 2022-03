Wissing verurteilt Angriffskrieg auf Ukraine

FDP-Landesparteichef Volker Wissing hat auf einem digitalen Landesparteitag den Angriffskrieg Putins auf die Ukraine scharf verurteilt. Putin belüge die Welt und sein eigenes Volk.

Wissing forderte Putin auf, den Krieg unverzüglich zu beenden. Nichts rechtfertige diesen Krieg, so der FDP-Politiker. Seine Partei stehe entschlossen an der Seite der Ukraine. Wissing begrüßte es, dass Deutschland der Ukraine helfe, sich zu verteidigen und bereit sei, Flüchtlinge aufzunehmen. Der Krieg werde die Europäische Union noch stärker zusammenschweißen, so Wissing weiter. "Wir sind entschlossen, diese negativen Auswirkungen zu ertragen, weil wir etwas verteidigen, was uns heilig ist: unsere Freiheit, unsere Demokratie und die Menschenwürde."

Mehr Unabhängigkeit im Energiebereich gefordert

Der Bundesverkehrsminister sprach sich dafür aus, dass Deutschland im Energiebereich unabhängiger von Russland werde und erneuerbaren Energien schneller ausbaue. Veränderungsprozesse, die ohnehin geplant gewesen seien, würden nun wahrscheinlich beschleunigt. Wichtig sei auch ein besserer Schutz gegen Cyberangriffe. Dies werde auch Thema bei Beratungen mit seinen EU-Kollegen an diesem Dienstag in Paris sein.

Mobilität weiteres Thema

Auf dem Parteitag diskutieren die Delegierten unter anderem über einen Antrag, um die Mobilität im Land auszubauen. Die FDP fordert zudem, die wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge abzuschaffen und die Ladenöffnungszeiten zu liberalisieren.

