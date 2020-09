Bleibt Ryanair am Flughafen Hahn? Wenigstens einen Fingerzeig dazu hatten sich heute einige von der Hauptversammlung der Ryanair-Aktionäre erhofft. Aber so ziemlich das einzige, was nach draußen drang, war die Meldung: Konzernchef O´Leary bekommt ein Millionengehalt und einen Bonus - trotz der Krise. Im Hunsrück dagegen bleibt die bange Frage nach der Zukunft. mehr...