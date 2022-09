Internationales Fotofest in Kaiserslautern startet

In Kaiserslautern startet am 15. September das Internationale Fotofest: Vier Tage lang zeigen renommierte Fotografinnen und Fotografen aus dem In- und Ausland ihre Arbeiten. Die Ausstellung ist an Orten wie dem Kulturzentrum Kammgarn oder der Pfalzgalerie zu sehen - und in in so genannten Off-Locations wie Kneipen oder Ateliers.