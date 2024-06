per Mail teilen

Weltweit wird weniger Wein getrunken, deshalb steigt der Konkurrenzkampf, das Auslandsgeschäft gewinnt an Bedeutung. Deutschlands Weinexport entwickelt sich positiv, vor allem in Richtung Skandinavien. Ob sich das Geschäft in anderen Ländern für jeden Betrieb lohnt, darum ging es heute beim Export-Forum des Deutschen Weininstituts mit Sitz im rheinhessischen Bodenheim.