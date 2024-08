In einer Dokumentation möchten wir auf die Corona-Pandemie zurückblicken - und dafür brauchen wir deine Erinnerungen, deine Erfahrungen, deine ganz persönliche Geschichte. Wie das geht, erfährst Du hier.

Hallo, ich bin Sascha Becker und vielleicht kennst du mich als Moderator von SWR Aktuell Rheinland-Pfalz. Ich will deine Geschichte und deine Meinung hören, und zwar zu einem Thema, das unser aller Leben 2020 auf den Kopf gestellt hat: Die Corona-Pandemie.

Es ging den ganzen Tag nur um das eine Thema: Corona

Wenn ich über meine persönliche Corona-Zeit nachdenke, ist das hier hängengeblieben: Die Corona-Zeit war für meine Familie und mich eine harte Zeit. Zunächst mal wie für alle anderen auch. Fragen wie "Wie kommen wir da gesund durch?", "Wer kümmert sich um die Kinder, wenn Schule und Kita dicht sind?" haben sich gestellt.

Und dann kam noch etwas hinzu. Zum ersten Mal in meinem Berufsleben habe ich es nicht geschafft, den Job draußen zu lassen, ich habe die Ernsthaftigkeit und das Schwere abends mit nach Hause genommen. Corona hat halt unseren Nachrichtenalltag bestimmt. Hintergründe lesen, mit Fachleuten reden - es ging den ganzen Tag nur um das eine Thema. Und irgendwann habe ich gemerkt: Das belastet mich schon ordentlich.

Wie hat sich dein Leben seit Corona verändert?

Jeder hat sicher andere Dinge im Kopf, wenn er an die Pandemie denkt. Welche Gedanken kommen dir? Welche Entscheidungen waren richtig, welche falsch? Was können wir als Gesellschaft daraus lernen? Über all das möchte ich mit dir sprechen, damit am Ende in unserer Doku "Zugehört" möglichst viele verschiedene Perspektiven auf die Corona-Zeit sichtbar werden.

Schreib mir, wenn du dich mit mir austauschen möchtest! Du erreichst mich über das unten stehenden Formular oder auch per Mail: Corona-Doku@swr.de.

Ich freue mich auf deine Nachricht und auf ein mögliches persönliches Kennenlernen!

Wenn Du das Formular absendest, akzeptierst du unsere Teilnahmebedingungen.