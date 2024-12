per Mail teilen

Am Sonntag wurde in Mainz das erste Foodsharing-Café mit dem Namen "Krumm und schepp" eröffnet. Auch Umweltministerin Katharina Binz (Grüne) besuchte die Eröffnungsfeier. Jeder bezahlt bei "Krumm und schepp" so viel für die Getränke, wie er oder sie für richtig hält und kann vor der Mülltonne gerettete Lebensmittel essen.