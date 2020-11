per Mail teilen

Erstmals geht ein deutscher Staatsbürger juristisch gegen Verantwortliche des syrischen Regimes wegen Folter vor. Das berichten SWR, WDR und "Süddeutsche Zeitung". Der Mann stammt aus Rheinland-Pfalz.

Demnach saß er 2018 knapp sieben Wochen lang in einem Gefängnis des syrischen Militärgeheimdienstes in Damaskus. Zuvor hatte er für eine Hilfsorganisation im Irak und in Syrien gearbeitet, die dort medizinische Infrastruktur baut.

Dem ARD-Politikmagazin REPORT MAINZ, WDR und "Süddeutscher Zeitung" sagte er, in dem Gefängnis sei er gefoltert worden. Außerdem habe er miterlebt, wie andere Häftlinge brutal misshandelt, vergewaltigt und getötet worden seien.

Vor zwei Jahren war der Mann frei gekommen. Jetzt hat er sich einer Anzeige mehrerer Syrer und des "European Center for Constitutional and Human Rights" angeschlossen. Die Anzeige beim Generalbundesanwalt richtet sich gegen namentlich benannte hochrangige Mitglieder des syrischen Geheimdienstes. In der Anzeige werden zahlreiche Folter-Verbrechen aufgelistet.

Unterstützung für Folter-Opfer

Die Menschenrechtsorganisation unterstützt Opfer von Folter. Sie will erreichen, dass deutsche Behörden Ermittlungen übernehmen und internationale Haftbefehle gegen die Täter in Syrien ausstellen. Nur so könne man die Täter eines Tages vor Gericht stellen.

In Koblenz hat im April weltweit erstmals ein Prozess gegen Verantwortliche des syrischen Regimes wegen Staatsfolter begonnen. Die syrische Botschaft ließ eine Anfrage zu den Vorwürfen unbeantwortet.