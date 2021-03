Das Land unterstützt den Neubau, Umbau oder Erweiterungen von Schulen in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr mit mehr als 64 Millionen Euro. Von den derzeit landesweit 402 geförderten Baumaßnahmen seien 59 neu ins Landesschulbauprogramm aufgenommen worden, teilte das Bildungsministerium am Mittwoch mit. Für Bau und Instandhaltung von Schulgebäuden sind in der Regel Städte und Landkreise zuständig. Das Land fördert Bauprojekte, bei denen es einen nachgewiesenen dauerhaften Bedarf gibt. Auch die Finanzkraft des Schulträgers wird berücksichtigt.