"Flutwein"-Spenden kommen bei Betroffenen nicht an

"Flutwein", so nennt man die schlammverschmierten Weinflaschen von Winzern an der Ahr, die gegen Spenden verschickt wurden. So kamen mehr als vier Millionen Euro zusammen. Das Problem: Das Geld ist noch nicht bei den Betroffenen angekommen. Es gibt nämlich gesetzliche Hürden. Am Dienstag kam zwar die Meldung, alles sei gelöst. Aber von wegen.