Den Ort Kordel an der Kyll hat das Hochwasser im Juli vor drei Jahren schwer erwischt. An vielen Häusern dort sind noch immer die Schäden der Flutkatastrophe erkennbar. Manche Läden haben seitdem nicht mehr geöffnet und auch die Kita ist nach wie vor geschlossen. Doch an vielen Ecken geht es voran, wie die Kordeler SWR-Reporterin Heike Löser erzählen - hauptsächlich wegen ihrem eigenen Engagement.