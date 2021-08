Die rot-grün-gelbe Landesregierung in Rheinland-Pfalz ist am Dienstag 100 Tage im Amt. Wegen der Flutkatastrophe macht die übliche Bilanz wenig Sinn, meint SWR-Redakteur Dirk Rodenkirch:

Sie zu Hause haben es vermutlich nicht unbedingt fett markiert im Kalender stehen. Aber die Landesregierung feiert am Dienstag ihren 100sten - also nicht Geburtstag, sondern Tag im Amt. Im politischen Leben bedeutet das: Eine erste Bilanz steht an. Was wurde in den ersten 100 Tagen geschafft oder zumindest auf den Weg gebracht.

ARD-Hauptstadtstudio/Jens Müller

Erfunden hat das 100-Tage-Ding übrigens….nein, nicht der Schweizer, sondern der Amerikaner. Genau gesagt Präsident Franklin D. Roosevelt. Als er 1933 in der Weltwirtschaftskrise das Amt übernahm, bat er Presse und Opposition um 100 Tage Schonfrist.

Unaufgeregter Start der Ampel 2.0

Aber zurück nach Rheinland-Pfalz. Zur Lage der Ampel 2.0. Die startete recht lautlos und unaufgeregt in ihre Neuauflage: Mit einem Koalitionsvertrag, der nicht unbedingt überambitioniert daherkommt, ersten Gesetzen zum Glücksspiel und höheren Diäten sowie weiteren Corona-Verordnungen.

Insofern sah es rund 60 Tage nach einem gemächlichen Beginn aus. SPD, Grüne und FDP standen Mitte Juli schon mit einem Bein in der Sommerpause. Doch dann kam die Flut. Mehr als 130 Menschen verloren darin ihr Leben, halbe Orte und ganze Existenzen wurden einfach weg gespült.

Neue Zeitrechnung seit der Flutkatastrophe

Seitdem gilt für viele in Rheinland-Pfalz eine neue Zeitrechnung. Die Betroffenen im Ahrtal und den anderen Flutgebieten zählen vermutlich die Tage, seitdem die Katastrophe über sie hereinbrach, aber kaum die der Landesregierung. Die macht seitdem genau das, was sie tun muss: Die Menschen im Land unterstützen, die dringend Hilfe benötigen, Schäden beheben, die Flutgebiete wieder bewohnbar machen.



Die Wochen der neuen Ampel vor der Flut sind schon jetzt verblasst. Eine 100-Tage-Bilanz ist derzeit noch unbedeutender als sonst für die Bürger im Land. Auch weil das Zwischenzeugnis einer Regierung für die Leute eh meist nichts ändert. Oder haben Sie doch die 100 als Kalendereintrag?