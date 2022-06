Der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe befragt heute insbesondere Zeugen, die während der Flutnacht in der Technischen Einsatzleitung (TEL) des Kreises Ahrweiler im Einsatz waren.

Vor drei Wochen waren die Mitglieder des Landtags-Untersuchungsausschusses nach Bad Neuenahr-Ahrweiler gereist, um sich vor Ort ein Bild von der Technischen Einsatzleitung zu machen. Es ging darum, zu sehen, unter welchen räumlichen und technischen Voraussetzungen die TEL während der Flutkatastrophe gearbeitet hat. Dabei wurde deutlich, dass etwa der Handyempfang in der Einsatzzentrale damals eingeschränkt war. Sie befand sich in einem Kellerraum der Kreisverwaltung.

Wie waren die Aufgaben in der Einsatzleitung verteilt?

Jetzt sollen die Menschen als Zeugen zu Wort kommen, die in der Flutnacht der Technischen Einsatzleitung angehörten. Die Ausschussmitglieder wollen erfahren, wie die Einsatzbedingungen waren, welches Bild von der Hochwasserlage die Einsatzkräfte dort hatten, wie genau die TEL besetzt und wie die Aufgabenverteilung dort war.

Zu den geladenen Zeugen gehört auch der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Kreises Ahrweiler, Michael Zimmermann. Er hatte nach Angaben der Kreisverwaltung Ahrweiler am 14. Juli 2021 die Einsatzleitung in der TEL übernommen.

Gegen ihn und den ehemaligen Landrat Jürgen Pföhler (CDU) ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen womöglich zu später Warnungen und Evakuierungen. Um sich nicht selbst zu belasten, hat Zimmermann das Recht, im Untersuchungsausschuss bei bestimmten Fragen die Aussage zu verweigern.

Kreis Ahrweiler löste erst spät Katastrophenalarm aus

Von der Technischen Einsatzleitung in der Kreisverwaltung wurden während der Flutkatastrophe im vergangenen Juli zahlreiche Rettungseinsätze gesteuert. Katastrophenalarm löste der Kreis Ahrweiler damals allerdings erst kurz nach 23 Uhr aus, etliche Stunden nachdem es bereits Pegelprognosen gegeben hatte, die auf ein extremes Hochwasserereignis hinwiesen.

Anwohnerinnen und Anwohner der Städte Bad Neuenahr-Ahrweiler, Sinzig und Bad-Bodendorf, die 50 Meter rechts und links der Ahr wohnten, sollten ihre Häuser und Wohnungen verlassen, hieß in der Warnmeldung. Wegen der starken Überschwemmungen reichte der Aufruf bei weitem nicht aus. Auch in anderen Orten im Kreisgebiet gab es große Überschwemmungen.

Neben BKI Zimmermann sollen unter anderem der stellvertretende Leiter des Stabes, Sascha Cremer, sowie weitere Mitarbeitende der Technischen Einsatzleitung aussagen, beispielsweise Funker, Verbindungsbeamte der Polizei und auch Bundeswehr-Mitarbeitende.

Laut Lewentz machte die Einsatzleitung einen kompetenten Eindruck

Im vergangenen April hatte Landesinnenminister Roger Lewentz (SPD) als Zeuge im Untersuchungsausschuss von seinem Besuch am Flutabend in der TEL in Bad Neuenahr-Ahrweiler berichtet. Er sagte, er habe damals "den Eindruck gehabt, dass man wirklich sehr kompetent und konzentriert arbeitet". Er sei zunächst von einem schweren, aber beherrschbaren Hochwasser ausgegangen, so Lewentz.

Der damalige Landrat Pföhler hatte den Innenminister seinerzeit über die Lage im Kreisgebiet informiert. Der stellvertretende Kreisbrandinspekteur Sascha Cremer sagte bei seiner ersten Befragung als Zeuge, er könne sich nicht erinnern, Pföhler schon vor diesem Politikertermin in der damaligen Einsatzzentrale gesehen zu haben.

Der Untersuchungsausschuss soll klären, welche Versäumnisse es bei der Flutkatastrophe Mitte Juli gab und wer dafür verantwortlich ist. Die Flut hatte in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 für verheerende Zerstörungen gesorgt, 135 Menschen starben alleine in Rheinland-Pfalz.