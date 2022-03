Im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe des rheinland-pfälzischen Landtags geht es heute darum, wie die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz in der Flutnacht gehandelt hat. Außerdem soll der SWR Auskunft geben, wie berichtet und gewarnt wurde.

Der Untersuchungsausschuss hat drei leitende Mitarbeitende des Südwestrundfunks als Zeugen geladen. Sie sollen darlegen, wie der SWR im Vorfeld der Katastrophe im vergangenen Juli in seinen Programmen und seinen Online-Angeboten berichtet und gewarnt hat. Es wird zudem um Kritik gehen, die der Meteorologe Karsten Schwanke im Untersuchungsausschuss an der Berichterstattung des SWR am 14. Juli geübt hat. Nach Angaben des Südwestrundfunks wurden daraufhin die internen Abläufe noch einmal kritisch überprüft.

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz soll über Hochwasser-Einsatz berichten

Anschließend geht es im Untersuchungsausschuss darum, wie die Flutnacht im Kreis Mayen-Koblenz abgelaufen ist und wie die dortige Kreisverwaltung das extreme Hochwasser bewältigt hat. Der FDP-Obmann, Philipp Fernis, sagte dem SWR: "Dies ist sehr relevant, da es weiterhin völlig unklar ist, was der damalige Landrat des benachbarten Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, zur Abwehr und Bewältigung der Katastrophe unternommen hat. Einblicke in die konkrete Arbeit anderer kommunaler Verwaltungen sind in diesem Zusammenhang besonders hilfreich."

Als Zeugen geladen sind unter anderem der Landrat des Kreises Mayen-Koblenz, Alexander Saftig (CDU), und der Oberbürgermeister der Stadt Mayen, Dirk Meid (SPD). In Mayen waren durch den Starkregen Teile der Innenstadt überflutet worden.

Mängel bei Hochwasser-Alarmplänen im Kreis Ahrweiler

In einer vorangegangenen Sitzung des Ausschusses hatte der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur (BKI) des Kreises Ahrweiler berichtet, dass es dort zum Zeitpunkt der Flutkatastrophe keinen mit den Kommunen abgestimmten Hochwasser-Alarmplan gegeben hat. Michael Zimmermann sagte, einen solchen Alarmplan gebe es bis heute nicht. Als Grund nannte er Kapazitätsprobleme bei den haupt- und ehrenamtlichen Beschäftigten. Seinen Angaben zufolge existieren auch keine Warnketten der Kommunen entlang der Ahr.

Im Kreis Mayen-Koblenz dagegen gibt es es den gesetzlich vorgeschriebenen Alarm- und Einsatzplan für Hochwasser an Rhein und Mosel sowie Starkregenereignisse am Rhein-Nebenfluss Nette, so der BKI des Kreises Mayen-Koblenz, Rainer Nell in seiner Befragung.

Der Untersuchungsausschuss soll klären, welche Versäumnisse es bei der Flutkatastrophe Mitte Juli gab und wer dafür verantwortlich ist. Die Flut hatte in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 für verheerende Zerstörungen gesorgt, 135 Menschen starben alleine in Rheinland-Pfalz.