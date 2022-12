U-Ausschuss zur Flut an der Ahr hört Vertreter des Lagezentrums

per Mail teilen

Mit der Vernehmung eines Polizeibeamten hat der Untersuchungsausschuss des Landtags Rheinland-Pfalz zur Flutkatastrophe seine Aufklärungsarbeit fortgesetzt. Details wurden noch nicht bekannt.

Ein Beamter des Polizeipräsidiums Koblenz beantwortete am Freitag Fragen zur Übergabe von zwei USB-Sticks mit Videoaufnahmen der Polizeihubschrauberstaffel aus der Flutnacht vom 14. zum 15. Juli 2021. Die verspätete Überstellung dieser Dokumente an den Untersuchungsausschuss hatte im Oktober zum Rücktritt von Innenminister Roger Lewentz (SPD) geführt.

Heute geht es erneut um die Rolle des Lagezentrums im Innenministerium. Zu klären sind, welche Berichte und Informationen von den Polizeipräsidien Koblenz und Trier sowie der Hubschrauberstaffel im Lagezentrum eingingen und wie mit diesen umgegangen wurde. Dazu will der Ausschuss noch mehrere Verantwortliche des Ministeriums sowie der Polizei befragen. Auch ein Vertreter der Polizeihubschrauberstaffel Rheinland-Pfalz ist geladen.

Ursprünglich sollten bereits Anfang November Zeugen zu diesen Punkten vernommen werden. Damals hatten die Abgeordneten aber beschlossen, zunächst die Überprüfung von Polizeidokumenten abzuwarten, die der Ausschuss erst mit deutlicher Verzögerung erhalten hatte.

Der neue Innenminister Michael Ebling (SPD) hatte im Oktober den saarländischen Richter Christian Seel (CDU) beauftragt, "Transparenz hinsichtlich der Aktenlieferung an den Untersuchungsausschuss herzustellen" und Widersprüche aufzuklären.

Seel kam in einem ersten Teilbericht zu dem Ergebnis, es sei nicht erkennbar, dass Akten oder Daten mit Absicht nicht vorgelegt worden seien. Zugleich waren rund 900 E-Mails aus dem Lagezentrum des Innenministeriums aufgetaucht, darunter einige, die nach Einschätzung des Ministeriums hätten vorgelegt werden müssen. Dazu gehöre eine Mail vom 14. Juli vom Lagezentrum an die Polizei-Hubschrauberstaffel kurz vor Mitternacht. Darin wurde der Eingang von Handybildern bestätigt - mit der Anmerkung, dass es sich "um erschreckende Bilder" handele.

Gewerkschaft der Polizei nimmt Beamte und Beamtinnen in Schutz

Die Gewerkschaft der Polizei Rheinland-Pfalz forderte unterdessen den Ausschuss auf, der "Instrumentalisierung der Polizei für die parlamentarischen Grabenkämpfe ein Ende zu bereiten". Die Landesvorsitzende Sabrina Kunz sagte, die im Ausschuss geführte, politische Schlacht müsse versachlicht werden. In Politik und Medien sei von Schlamperei und Vertuschung die Rede. Dieser Darstellung widerspreche die Gewerkschaft in aller Deutlichkeit. Es müsse jetzt darum gehen, schnellstmöglich die notwendigen staatlichen Strukturen und Abläufe zu schaffen, um künftig Katastrophenlagen in Rheinland-Pfalz bestmöglich zu bewältigen. Das Polizeipräsidium Koblenz hatte Versäumnisse bei der Weitergabe von Videos und Lageberichten eingeräumt.

Noch zwei Sitzungen bis Jahresende geplant

In seiner nächsten Sitzung am 9. Dezember will sich der Untersuchungsausschuss nach Auskunft des Vorsitzenden Martin Haller (SPD) noch einmal mit der kommunalen Krisenbewältigung im Ahrtal beschäftigen. Geladen sind 16 Zeugen aus der Region.

In der letzten Sitzung in diesem Jahr, am 16. Dezember, wird es laut Haller um das Katastrophenmanagement beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) und den Ermittlungsstand der Staatsanwaltschaft gehen. Die Anklagebehörde ermittelt gegen den früheren Landrat des Kreises Ahrweiler Jürgen Pföhler (CDU) und einen Mitarbeiter wegen womöglich zu später Warnungen und Evakuierungen. Pföhler selbst hat dies stets zurückgewiesen.