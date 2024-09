per Mail teilen

In der Landtagsdebatte über den Abschlussbericht zur Flut im Ahrtal haben Vertreter der Ampelfraktionen dem damaligen Landrat Pföhler von der CDU die Hauptverantwortung zugeschrieben. Pföhler habe den Katastrophenschutz im Landkreis Ahrweiler schlecht aufgestellt und sei in der Flutnacht kaum in der Einsatzleitung gewesen.