7:37 Uhr

Vor zwei Jahren machte diese Meldung Schlagzeilen: 37 Erstklässler der Gräfenau-Grundschule in Ludwigshafen sind sitzen geblieben – fast jedes dritte Kind. Doch was nach einem Einzelfall klingt, ist Teil eines alarmierenden Trends. In einer Umfrage haben viele Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen in Rheinland-Pfalz gesagt, dass sie sich Sorgen um die Schulfähigkeit der Kinder machen. Die SWR-Kolleginnen Anna Lena Karn und Maryam Bonakdar haben die Gräfenau-Schule ein Jahr lang begleitet. Herausgekommen ist dabei ein herausragender Film, den ihr ab heute in der ARD-Mediathek sehen könnt.

Schulverlierer - Abgehängt schon in der Grundschule