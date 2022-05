per Mail teilen

Am frühen Mittwochabend ist in der Nähe der Eifelgemeinde Wershofen ein Segelflugzeug abgestürzt. Das Flugzeug fiel auf eine Wiese in der Nähe der oberhalb der Ahr gelegenen Ortschaft. Der Pilot des Segelflugzeugs kam bei dem Absturz ums Leben.