Durch die Corona-Krise sind am Frankfurter Flughafen nur noch wenige Maschinen unterwegs. Eine Landebahn wurde zum Flugzeug-Parkplatz umfunktioniert. Für die Anwohner bedeutet das deutlich weniger Fluglärm.

Der Rückgang der An- und Abflüge ist massiv: Zwischen dem 23. und 29. März 2020 gab es am Frankfurter Flughafen nach Angaben von Fraport rund 81 Prozent weniger Flugbewegungen und rund 91 Prozent weniger Passagiere als in der gleichen Kalenderwoche des Vorjahres. Der Frachtverkehr sank im Jahresvergleich um 27,5 Prozent, stabilisiere sich aber, so der Konzern. Teile von Terminal 1 und Terminal 2 seien inzwischen geschlossen.

Deutlich weniger Flugverkehr rund um Frankfurt dpa Bildfunk Bildfunk/picture alliance / Wolfgang Minich

Die Zahlen sind damit im Vergleich zur Vorwoche noch einmal deutlich gesunken: Zu dem Zeitpunkt waren noch rund 331.000 Passagiere abgefertigt worden, nun wurden rund 119.000 gezählt. Wegen Einreisebeschränkungen in vielen europäischen Ländern und den USA fliegen kaum Passagiere. Die Nordwestlandebahn des Flughafens wird inzwischen als Flughafen-Parkplatz genutzt.

"Dramatischer Unterschied" in der Region

Spürbar ist der Unterschied auch in Mainz und Rheinhessen. Erst im Februar war der Probebetrieb für ein neues Start- und Landeverfahren gestartet worden, mit dem in der Region deutlich mehr Fluglärm erwartet wurde. Die Testphase war in der vergangenen Woche beendet worden, jetzt werden die Daten ausgewertet. Nun sind kaum Flugzeuge am Himmel. "Der Unterschied ist dramatisch", sagt Karsten Jacobs, Vorsitzender der "Initiative gegen Fluglärm in Rheinhessen". Alle von Fluglärm betroffenen Kommunen im Kreis Mainz-Bingen wie Klein-Winternheim, Ober-Olm, Mommenheim und Lörzweiler seien aktuell entlastet.

Den deutlichen Rückgang der Flugbewegungen über Rheinhessen zeigen auch die Zahlen des Vereins Deutscher Fluglärmdienst: So zählte eine Messstation des Vereins in Mommenheim am Sonntag nur zwei wahrscheinliche Überflüge - am gleichen Tag im Vorjahr waren es 32. Ähnlich ist es in Lörzweiler: Hier wurde am vergangenen Sonntag gar kein Fluglärm gemessen - am gleichen Tag im Vorjahr waren es 20 Überflüge.

Im Regelbetrieb werden Mainz und Rheinhessen bei An- und Abflügen des Frankfurter Flughafens überflogen. Bei Ostwind gibt es Anflüge über der Region, bei Westwind Abflüge. Grundsätzlich gibt es über Mainz und Rheinhessen bei Ostwind mehr Flugbetrieb als bei Westwind. Quelle: Deutscher Fluglärmdienst e.V.

Online-Mahnwache gegen Fluglärm

Trotz des stark ausgedünnten Flugplans trafen sich Fluglärmgegner am Montag zur Mahnwache - dieses Mal jedoch nicht am Flughafen, sondern zum ersten Mal online. Ab sofort soll die Online-Mahnwache regelmäßig stattfinden.

Auch Karsten Jacobs war bei der Online-Mahnwache dabei. Er betont, dass er der Corona-Krise nichts Positives abgewinnen will. Das Thema Fluglärm ruhe damit nur. "Es wird auch eine Zeit nach Corona geben", sagt er. Seine Hoffnung sei es jedoch, dass sich durch den aktuellen Umstieg vieler Firmen auf Videokonferenzen und die Bahn Inlandsflüge in Zukunft reduzieren.

Kurzarbeit bei Fraport

Der Betreiber Fraport rechnet währenddessen damit, dass im gesamten April lediglich so viele Passagiere gezählt werden wie sonst an einem einzigen Spitzentag im Sommer. Dies hat auch Konsequenzen für das Unternehmen: Zehntausende Fraport-Mitarbeiter sind bereits in Kurzarbeit gegangen.