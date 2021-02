Der Flughafen Hahn-Haupteigentümer HNA ist in finanzieller Schieflage. Nun hat sich eine chinesische Regierungsvertretung geäußert. Es gebe keine Insolvenz. Die CDU im Land macht dennoch Druck auf die Landesregierung.

Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums bestätigte das chinesische Generalkonsulat in Frankfurt dem Land, dass die Neuausrichtung des HNA-Konzerns den Betrieb am Hahn nicht beeinträchtigt. An der Zusammenarbeit des Airports Hahn mit allen Fluggesellschaften, Kunden, Behörden und anderen Partnern werde sich "zurzeit" nichts ändern, schrieb das Konsulat laut Innenministerium. Es gehe auch nicht um eine Insolvenz, sondern um eine Restrukturierung.

Baldauf: Dreyer muss Hahn zur Chefsache machen

Der CDU-Spitzenkandidat und Landtagsfraktionschef Christian Baldauf forderte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auf, den Flughafen Hahn zur Chefsache zu machen. Zudem kündigte er an, eine Sondersitzung des Innen- und Wirtschaftsausschusses im Landtag zu beantragen. Am Dienstag erkundigte sich Baldauf bei einem Ortstermin am Hahn über die Situation des Hunsrück-Airpoirts. "Die Frage, wie es am Flughafen Hahn jetzt weitergeht, bedarf einer schnellen und vollständigen parlamentarischen Aufarbeitung", sagte Baldauf. Dreyer müsse sich das Zukunftskonzept der HNA Airport Group GmbH für die weitere Entwicklung des Standortes vorlegen lassen.

Staatssekretär Randolf Stich (SPD) sagte dem SWR, er verstehe natürlich die Sorgen in der Region. Man habe aber jetzt eine klare Antwort seitens der offiziellen chinesischen Regierungsstellen bekommen. Und er sehe vor diesem Hintergrund keinen Anlass zur Beunruhigung.

Hahn-Haupteigentümer HNA in finanziellen Nöten

Der Haupteigentümer des Flughafens Hahn befindet sich derzeit in starken finanziellen Turbulenzen. Am vergangenen Freitag hieß es vonseiten des Konzerns, man habe Insolvenz angemeldet. Der Mischkonzern solle umstrukturiert werden.

Auch nach Angaben eines Hahn-Sprechers hat dies keine Auswirkungen auf den Betrieb des Flughafens Frankfurt-Hahn und dessen Betreibergesellschaft. Die deutsche Tochtergesellschaft erfülle ihre Verpflichtungen vollständig und werde dies auch in Zukunft tun, sagte er am Montag dem SWR.

HNA hatte 2017 für rund 15 Millionen Euro vom Land Rheinland-Pfalz 82,5 Prozent des Hunsrück-Airports gekauft. Die übrigen 17,5 Prozent liegen beim Land Hessen.

Rückgang bei Passagieren und Aufwind beim Frachtgeschäft

Vom Flughafen Hahn sind im vergangenen Jahr deutlich weniger Passagiere geflogen als 2019. Das lag vor allem an der Corona-Pandemie. Die Zahl der Passagiere ging 2020 um 70,8 Prozent auf 436.862 zurück, wie die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) am Dienstag mitteilte.

Positiv hingegen zeigte sich die Entwicklung der Frachtzahlen. Nach Angaben der ADV sind diese im vergangenen Jahr um 36,1 Prozent auf 232.998 Tonnen im Vergleich zu 2019 gestiegen. Der Grund seien unter anderem die zunehmenden Bestellungen im Onlinehandel.

Der ehemalige Flughafen des US-Militärs besitzt eine begehrte Nachtflugerlaubnis. Außerdem profitiert er von Fracht, die vor Corona als Beiladung von Passagierflügen geflogen worden wäre.