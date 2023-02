++ "Letzte Generation" klebt in Mainz ++ OB-Briefwähler: Städte raten von Postversand ab ++ Sponheimer wird 80 ++

Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Tag? Mit unserem Newsticker seid ihr auf dem Laufenden.

9:29 Uhr Auch Stadt Kaiserslautern mit Aufruf an OB-Briefwähler Nach der Stadt Mainz hat jetzt auch die Stadt Kaiserslautern ihre Briefwähler zur OB-Wahl am kommenden Sonntag dazu aufgerufen, Wahlunterlagen nicht mehr per Post abzuschicken. Hintergrund sind mögliche Verzögerungen bei der Zustellung an das Wahlbüro aufgrund des Warnstreiks bei der Post.

8:54 Uhr Klima-Aktivisten: Wieder Aktion in Mainz Mein Kollege Fridolin Skala hat uns in der Redaktion darüber informiert, dass sich in Mainz gerade wieder Klima-Aktivisten auf der Alicenbrücke in der Binger Straße festgeklebt haben. Für alle unter euch, die nicht aus Mainz kommen: Das ist eine der Haupteinfallstraßen in die Landeshauptstadt. Die Kolleginnen und Kollegen vom Studio Mainz sind dran. Wenn ich mehr weiß, gibt es die Infos hier!

8:38 Uhr Erneuter Einsatz in "Ratten-Haus" im Kreis Altenkirchen? In der vergangenen Woche ist das Veterinäramt des Kreises Altenkirchen erstmals aktiv geworden und hat einer Frau rund 400 Ratten aus privater Tierhaltung abgenommen. Die Halterin der Tiere sei nicht in der Lage, die Ratten selbst abzugeben, hieß es in einer Mitteilung des Kreises. Manche Tiere sollen unterernährt gewesen sein. Heute nun könnte es zu einem zweiten Einsatz in dem Haus im Kreis Altenkirchen kommen. Denn es werden hunderte weitere frei lebende Ratten bei der Frau vermutet. Die Kolleginnen und Kollegen aus dem Studio Koblenz sind an der Geschichte dran: Kreis Altenkirchen "Animal-Hoarding" in Wohnhaus Noch mehr Ratten im Haus - zweiter Einsatz fürs Veterinäramt Altenkirchen Das Veterinäramt des Kreises Altenkirchen bereitet sich darauf vor, erneut circa 400 Ratten aus der privaten Tierhaltung herauszuholen. Schon vergangene Woche wurden dort 400 Ratten der Tierhalterin weggenommen. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

8:18 Uhr Stadt Mainz: OB-Briefwahlunterlagen nicht mehr per Post verschicken Wegen des erneuten Warnstreiks bei der Deutschen Post hat die Stadt Mainz dazu aufgerufen, Briefwahlunterlagen für die Oberbürgermeister-Wahl am kommenden Sonntag nicht mehr per Post zu verschicken. Die Unterlagen sollten stattdessen beim Stadthaus in der Großen Bleiche oder bei den Ortsverwaltungen in den Stadtteilen eingeworfen werden. Durch den Warnstreik bei der Post droht Briefwählern, dass ihr Wahlzettel nicht mehr rechtzeitig im Wahlbüro der Stadt Mainz zugestellt wird. Ob es eine ähnlichen Aufruf auch von der Stadt Kaiserslautern gibt, ist nicht bekannt. Dort wird am kommenden Sonntag ebenfalls das Amt des Oberbürgermeisters neu besetzt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Mainz am 7. Februar um 7:30 Uhr.

7:18 Uhr Ludwigshafen will türkischer Partnerstadt im Erdbebengebiet helfen Weltweit ist die Bestürzung über die vielen Toten und Verletzten bei dem Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion groß. In der Nacht bebte die Erde auch im Zentrum der Türkei. Die Stärke der Erdstöße lag bei 5,6. Über mögliche Schäden oder Opfer dort ist noch nichts bekannt. Die Stadt Ludwigshafen blickt gerade mit Sorge auf ihre Partnerstadt Gaziantep, die vom Erdbeben in der Nacht von Sonntag auf Montag stark betroffen ist. Der Vorsitzende des Freundeskreises Ludwigshafen-Gaziantep, Hans-Uwe Daumann, sagte dem SWR am Abend, die Lage vor Ort sei noch chaotisch:

6:55 Uhr Keine Züge von Kaiserslautern nach Paris Ein Nachtrag zum angekündigten Generalstreik in Frankreich. Denn der Streik hat Auswirkungen auf Rheinland-Pfalz - genauer gesagt auf die Bahnverbindungen zwischen Kaiserslautern und Paris. Seit dem Abend fahren keine ICE-Züge mehr in die französische Hauptstadt. Und das werde voraussichtlich bis zum Donnerstagvormittag so bleiben, teilte die Deutsche Bahn mit und verwies auf den Generalstreik im Nachbarland. Fahrgäste in der Westpfalz, die ihre Zugtickets nach Paris umbuchen wollten, könnten das bis einschließlich Freitag kostenlos tun. Unter anderem die Mitarbeiter der französischen Eisenbahngesellschaft SNCF protestieren gegen Pläne der Regierung, das Renteneintrittsalter in Frankreich auf 64 Jahre anzuheben. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern am 7. Februar um 6:30 Uhr.

6:41 Uhr Herzenssache sammelt 6,3 Millionen Euro Spenden Gute Nachrichten sind in diesen Zeiten eher rar, aber umso wichtiger! Und das hier ist wirklich eine tolle News am Morgen: Herzenssache, die Kinderhilfsaktion von SWR, SR und der Spardabank hat im vergangenen Jahr fast 6,3 Millionen Euro an Spenden erhalten. Jeder einzelne Euro dieser Spenden kommt benachteiligten Kindern und Jugendlichen in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und dem Saarland zugute. Allein für Kinder aus der Ukraine, die mit ihren Familien in den Südwesten geflüchtet sind, kamen 1,7 Millionen Euro zusammen. Wir sagen: DANKE! Herzenssache-Spendenbilanz 2022 Danke für rund 6,3 Mio. Euro! Rund 6,3 Mio. Euro hat Herzenssache e.V. im Jahr 2022 insgesamt an Spenden eingenommen.

6:32 Uhr Rheinland-Pfalz in der Nacht - Habeck äußert sich zum Hahn Die Nacht in Rheinland-Pfalz selbst war ruhig. Die Polizei meldet keine größeren Vorkommnisse. ABER: In den USA hat sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zum Flughafen Hahn im Hunsrück geäußert. Demnach prüft sein Ministerium den möglichen Verkauf des Flughafens an einen russischen Investor. "Wir screenen das gerade", so Habeck im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters in Washington. Dies werde immer getan, wenn es Sorge gebe, kritische Infrastruktur könnte potenziell berührt werden. Dann gebe es eine Investitionsprüfung. "So auch in diesem Fall. Aber das dauert jetzt ein paar Wochen." Im Detail könne er noch nicht darüber reden, so der Grünen-Politiker. "Es gibt keine Tendenz." Hintergrund ist, dass unter den beiden Bietern für den insolventen Flughafen Hahn auch der russische Investor Charitonin ist. Charitonin findet sich allerdings auf keiner EU-Sanktionsliste für Russland, das einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Trier am 7. Februar um 7:30 Uhr.

6:23 Uhr Der Blick über die Landesgrenze Nach dem Erdbeben in der Türkei und Syrien geht die Suche nach Überlebenden weiter. Mindestens 4.200 Menschen starben. In der Nacht hat US-Präsident Joe Biden mit seinem türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan telefoniert und Hilfe angeboten. Die Kolleginnen und Kollegen der Tagesschau halten euch hier mit den neuesten Informationen auf dem Laufenden. In Berlin steht ein 29-Jähriger vor Gericht, der sich nach einer "Todesfahrt" in der Berliner Innenstadt verantworten muss. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem Mord sowie 16-fachen Mordversuch vor. Der Mann soll am 8. Juni 2022 mit einem Auto auf dem Ku'damm und der Tauentzienstraße in Fußgängergruppen gefahren sein. Besonders betroffen war eine Schulklasse aus Hessen. Eine Lehrerin starb - zahlreichen Menschen wurden schwer verletzt. In Paris ist für heute ein Großstreik gegen die geplante Rentenreform angekündigt. Präsident Emmanuel Macron will das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Die großen Gewerkschaften haben deshalb zu Streik und Protest aufgerufen. Vor einer Wochen beteiligten sich an einem Aktionstag mehr als eine Million Menschen. Am Abend geht es mit dem DFB-Pokal-Achtelfinale weiter. Nachdem Mainz 05 vergangene Woche gegen den FC Bayern München ausgeschieden ist, geht es ohne rheinland-pfälzische Beteiligung weiter. Um 18 Uhr muss der SC Freiburg beim Zweitligisten SV Sandhausen ran. Um 20.45 Uhr kommt es im Frankfurt zum Derby gegen Darmstadt 98 (live in der ARD).

6:15 Uhr Die Verkehrslage Noch ist es früh am Tag und dementsprechend auch noch ruhig auf den Straßen im Land. Aber ein Hinweis schon mal an die Pendlerinnen und Pendler unter euch, die in der Westpfalz den Hörnchenbergtunnel auf der A62 nutzen. Die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Pirmasens ist heute wegen Wartungsarbeiten gesperrt. Morgen ist die Röhre Richtung Trier dran. Den Überblick über den Verkehr auf den Straßen in RLP gibt es hier: SWR Verkehr

6:08 Uhr Das Wetter am Dienstag Die nächsten Tage erwartet uns in Rheinland-Pfalz sonniges Winterwetter. Frühestens am Donnerstag oder Freitag ist wieder mit Wolken zu rechnen, bis dahin passiert nicht viel. Wir freuen uns also über bis zu neun Sonnenstunden, bei tagsüber 2 bis 5 Grad. In den klaren Nächten kann es bis zu -7 Grad kalt werden, sagt SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke: Video herunterladen (5,1 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig für RLP Nach dem Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet mit mittlerweile mehr als 4.000 Toten treffen vor Ort immer mehr internationale Helferinnen und Helfer ein. Auch eine Hundeführerin aus Limburgerhof sollte in der Nacht mit ihrem Suchhund in die Türkei fliegen - als Teil eines 41 Personen-starken Teams, das Verschüttete aufspüren soll. Weitere Helfer aus RLP könnten folgen. Wie geht es mit dem insolventen Flughafen Hahn im Hunsrück weiter? Heute berät die Gläubigerversammlung über die beiden Bieter, den russischen Investor Charitonin und die Mainzer Firmengruppe Richter. Aber auch das Bundeswirtschaftsministerium hat wahrscheinlich mitzureden. Die Warnstreiks bei der Post sollen auch an diesem Dienstag fortgesetzt werden. Es ist der Tag vor der nächsten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt. Die Post hat ein Angebot angekündigt. Es Margittsche wird 80! Die Mainzer Fastnachtsikone Margit Sponheimer feiert heute runden Geburtstag. "Gell, Du hast mich gelle gern" und "Am Rosenmontag bin ich geboren" sind nur zwei ihrer bekanntesten Lieder. Der Mainzer Carneval-Verein bereitet Margit Sponheimer zum 80. Geburtstag einen Empfang. Herzenssache, die Kinderhilfsaktion von SWR, SR und der Spardabank, hat im vergangenen Jahr rund 6,3 Millionen Euro an Spenden erhalten. Das Geld kommt benachteiligten Kindern und Jugendliche im Südwesten zugute. DANKE an die Spenderinnen und Spender!