Voll, aber kein Chaos am Frankfurter Flughafen

Beobachter hatten mit Chaos an diesem Wochenende am Frankfurter Flughafen gerechnet. Denn mit Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland sind am Freitag gleich drei Bundesländer in die Sommerferien gestartet. Doch auch am Samstag blieb es vergleichsweise ruhig am Flughafen.