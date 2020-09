An Flussufern sammelt sich viel Müll an. Einmal im Jahr wird im großen Stil aufgeräumt, beim sogenannten Rhine CleanUp. In diesem Jahr fand die Aktion auch an der Mosel statt.

Zehntausende haben am Samstag das gute Wetter genutzt, um die Ufer von Rhein, Ruhr und Mosel aufzuräumen. Vom Fahrrad bis zu Unmengen Atemmasken - 320 Tonnen Müll sind nach Veranstalterangaben eingesammelt worden. An Mosel und Ruhr fand der "CleanUp" zum ersten Mal statt: An der Mosel seien rund 10.000 und an der Ruhr etwa 5.000 Helfer im Einsatz gewesen. An den Ufern der beiden Nebenflüsse des Rheines wurden insgesamt 70 Tonnen Müll gesammelt.

Rhein durch die Aktion schon zum dritten Mal gesäubert

Allein in Trier hatten sich 14 Gruppen freiwilliger Helfer angemeldet. An vorher vereinbarten Stellen entlang der Mosel sammelten sie Müll ein. Utensilien wie Müllbeutel und Handschuhe wurden teilweise gestellt. Der Müll wurde im Anschluss von den örtlichen Müllentsorgungsunternehmen abgeholt. Zwischen Konz und Zell hatten sich 28 Gruppen zum freiwilligen Müllsammeln angemeldet. Wegen der Corona-Pandemie wurde nur in Gruppen von maximal zehn Personen und mit Abstand gesammelt.

Der Rhein wurde beim großen "CleanUp" schon zum dritten Mal gesäubert - wieder von der Quelle in der Schweiz bis zur Mündung bei Rotterdam. Insgesamt 300 Gruppen hätten mitgemacht, so die Veranstalter. In Mainz trafen sich die Teilnehmer in allen Stadtteilen, die am Rhein liegen. In Wiesbaden wurde unter anderem in Kastel, am Schiersteiner Hafen und an der Maaraue gesammelt. Auch die Rheininsel Nonnenaue bei Ginsheim-Gustavsburg wurde von den Sammlern nicht ausgelassen. Die Stadt Ingelheim veranstaltet zusätzlich zum Rhine CleanUp eine Zigarettenkippen-Sammelaktion, die am Samstag begann und bis zum 8. Oktober läuft. Auch in Mannheim kamen deutlich über 1.000 Helfer zusammen.

Termin für nächstes Jahr bereits festgelegt

Im vergangenen Jahr sammelten nach Angaben der Veranstalter allein in Mainz rund 450 Freiwillige Müll. Bundesweit nahmen demnach 20.000 Freiwillige teil und sammelten gut 170 Tonnen Müll ein. Die Initiatoren von Rhein-, Mosel- und RuhrCleanUp gaben am Samstag sogleich den Termin der Aktion im nächsten Jahr bekannt: Samstag, 11. September 2021.