Tauwetter und teils kräftiger Regen sorgen in den kommenden Tagen für stark steigende Wasserstände in Rheinland-Pfalz. Im Blick sind vor allem Mosel und Rhein.

Hochwasserexperten gehen von stark steigenden Wasserständen an der Mosel aus. Laut Prognosen könnte der Pegel Trier auf bis zu 8,70 Meter steigen. Der Pegel Trier stand am Freitagmorgen um 7:30 Uhr bei 6,05 Meter. Da Dauerregen und Schneeschmelze durch Tauwetter zusammenkommen, rechnet das Hochwassermeldezentrum damit, dass die Pegel der Mosel und ihrer Nebenflüsse bis Montag stark ansteigen.

"Etwa ein Meter Schnee in den Vogesen"

"Derzeit liegt in den Vogesen, in denen die Mosel entspringt, etwa ein Meter Schnee", sagte Margret Johst vom Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz. Erreicht die Mosel am Pegel Trier sechs Meter, so ist das die erste Hochwassermarke. Die Hochwasservorhersagezentrale in Mainz, die inzwischen auch für die Mosel zuständig ist, ist ab dann besetzt. Bei 6,95 Meter wird die Schifffahrt auf der Mosel eingestellt.

SWR Marc Steffgen

Erste Marke am Pegel in Maxau überschritten

Auch am Rhein sorgen Tauwetter und teils kräftiger Regen in den kommenden Tagen für stark steigende Wasserstände - und damit stellenweise für eine Einschränkung der Schifffahrt in Rheinland-Pfalz. Nach Angaben des Hochwassermeldezentrums ist die Hochwassermarke I am Pegel in Maxau bereits überschritten. Schiffe müssten hier langsamer, in der Mitte der Fahrrinne sowie mit eingeschaltetem Sprechfunk fahren.

Mit einer Überschreitung der Hochwassermarke II rechnet das Meldezentrum an den Pegeln Maxau (bei Karlsruhe) und Speyer etwa gegen Samstagabend. Dann dürfen Schiffe dort gar nicht mehr fahren. Für die Rheinstrecke zwischen dem Pegel Maxau und der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen sei am Samstag mit weiteren Überschreitungen der Hochwassermarke I zu rechnen.