RLP-Kommunen sollen 122 Millionen für Flüchtlinge bekommen

Von den Flüchtlingsmilliarden des Bundes bekommen die Kommunen in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr rund 122 Millionen Euro. Das hat die Staatskanzlei nach einem Gespräch mit Kommunalvertretern mitgeteilt.

Zuerst Bund und Länder, am Donnerstag dann Land und Kommunen: Nach dem Flüchtlingsgipfel in Berlin hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) mit Vertretern von Städten, Kreisen und Gemeinden gesprochen, wie die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen in Rheinland-Pfalz organisiert und finanziert werden soll.

Das Ergebnis nach mehr als zwei Stunden Verhandlungen: Knapp 122 Millionen Euro gehen an die Kommunen. Damit bekommen sie nach Aussage des Landes rund drei Viertel des Geldes, dass der Bund für Rheinland-Pfalz vorgesehen hat. Den Rest behält das Land, weil es unter anderem für die Unterbringung von Flüchtlingen in den Erstaufnahmeeinrichtungen selbst Kosten geltend macht.

Kommunen fordern komplette Kostenübernahme

Die Kommunen sagen, die 122 Millionen Euro würden bei weitem nicht reichen. Die Geschäftsführerin des Städtetags, Lisa Diener, sagte dem SWR, die Kommunen in Rheinland-Pfalz würden dieses Jahr mit rund 300 Millionen Euro an ungedeckten Kosten für die Unterbringung, Versorgung und Integration von Flüchtlingen rechnen. Man erwarte vom Land weiterhin, dass es den Kommunen alle Flüchtlingskosten erstattet.

Um geflüchtete Menschen langfristig zu integrieren, brauche es mehr Wohnraum, mehr Kita-Plätze, Angebote für Sprachkurse und vielerorts auch mehr Personal, hieß es von den Kommunen. "Was wir genau brauchen werden, können wir erst am Ende des Jahres 2023 sagen", so Achim Schwickert, der Vorsitzende des Landkreistages.

Kommunen erhalten gleiche Summe wie 2022

"Damit die Kommunen auch in diesem Jahr handlungsfähig sind, wird das Land den Kommunen Bundesmittel in der Höhe von 121,6 Millionen Euro zur Verfügung stellen, genau so viel wie im Jahr 2022", sagte Dreyer. "Darin enthalten sind die Mittel aus dem Beschluss vom 10. Mai 2023 in Höhe von 48 Millionen Euro. Sie werden damit vollständig den Kommunen in Rheinland-Pfalz weitergeleitet.“ Der Bund hatte vor zwei Wochen beschlossen, die Länder mit einer weiteren Milliarde Euro zu unterstützen.

"Ich glaube, dass es ein fairer Deal ist, wir müssen uns alle wirklich anstrengen, dass es funktioniert."

Dreyer: Herausforderungen für alle Ebenen

"Ich bin den Kommunen außerordentlich dankbar, wie sie ihre Verantwortung wahrnehmen, den Menschen Schutz in den Städten und Gemeinden zu bieten. Zeitgleich sind mir die Herausforderungen bewusst, die die Kommunen zu leisten haben."

Dreyer sagte weiter, es sei tatsächlich eine Herausforderungen für alle Ebenen - für den Bund, für die Länder und für die Kommunen. "Und das rede ich auch gar nicht klein. Ich weiß, wie stark die Herausforderung ist für unsere Kommunen und wir helfen wirklich an ganz, ganz vielen Stellen, aber klar ist auch, dass wir nicht alles als Land übernehmen können." Rheinland-Pfalz erweitere seine Aufnahmekapazitäten, entlaste die Kommunen bei den Plätzen und gebe auch sehr viel Geld. "Und ich glaube, dass es ein fairer Deal ist, wir müssen uns alle wirklich anstrengen, dass es funktioniert."

Zusätzliche Mittel für Projekte zur Integration

Integrationsministerin Katharina Binz (Grüne) sagte: "Die Fluchtaufnahme ist für das Land und die Kommunen eine große Herausforderung, die wir nur im engen Schulterschluss bewältigen können." Die zusätzlichen Mittel sollten die Kommunen auch dabei unterstützen, gezielte Maßnahmen und Projekte zur Integration von Geflüchteten beziehungsweise zur Schaffung guter Integrationsbedingungen vor Ort zu finanzieren.

Weiterer Gesprächsbedarf auf beiden Seiten besteht auch nach dem Treffen noch. Aus Sicht der Kommunen sei dringend zu klären, wie die Zahl der Flüchtlinge insgesamt begrenzt werden kann.