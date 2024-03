Wie geht in der Flüchtlingspolitik weiter? Darüber haben am Mittwoch Bund und Länder bei ihrem gemeinsamen Treffen in Berlin beraten. Dabei ging es auch um eine Bilanz der Vereinbarungen aus dem vergangenen November. Angesichts hoher Flüchtlingszahlen stehen auch in Rheinland-Pfalz viele Kommunen massiv unter Druck.